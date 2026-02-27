Roma, avanza Pisilli

L’idea prende corpo a Trigoria e non è affatto secondaria: Pisilli titolare, con uno tra lui o Cristante avanzato sulla trequarti. È questa una delle soluzioni che Gian Piero Gasperini sta seriamente valutando in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus, mentre l’attesa per Paulo Dybala resta carica di dubbi.

La giornata di oggi sarà decisiva per capire se la Joya potrà almeno accomodarsi in panchina. L’argentino non scende in campo dal 25 gennaio contro il Milan e convive da settimane con un’infiammazione al ginocchio sinistro che ne ha rallentato ogni tentativo di rientro. Anche ieri ha lavorato a parte e il problema principale resta il calcio del pallone, ancora doloroso. Ma Paulo si è detto pronto a giocare lo stesso. In mattinata è previsto un test in gruppo: da lì si capirà se esiste un margine, anche minimo, per portarlo tra i convocati.

Proprio l’incertezza su Dybala sta spingendo lo staff tecnico a ragionare su alternative strutturali. Una di queste porta dritta alla valorizzazione di Niccolò Pisilli, apparso in grande spolvero nelle ultime giornate: tenerlo fuori sembra difficile viste le sue condizioni di forma. Gasp ci sta pensando: nelle ultime sedute lo ha provato in posizione più avanzata, ottenendo ottime risposte. In questo scenario, la linea mediana sarà completata da Cristante e Konè, una soluzione più equilibrata, meno dipendente dall’estro e più orientata all’intensità.

I numeri offensivi, del resto, raccontano una stagione complicata. Dybala è fermo a due reti in campionato, come Cristante e Koné, meno di Artem Dovbyk ed Evan Ferguson (3). Donyell Malen, arrivato da poco, li ha già superati con cinque gol. In cima alla classifica marcatori giallorossa c’è ancora Matías Soulé, ma anche lui difficilmente sarà della partita: la pubalgia continua a tenerlo fuori.

Qualche rientro, però, è previsto. L’attacco potrà contare di nuovo su Stephan El Shaarawy, mentre resta certa l’assenza di Ferguson. L’attaccante irlandese rischia seriamente l’operazione alla caviglia, con il Brighton che spinge per l’intervento. Il ct dell’Irlanda ha già escluso un suo rientro a marzo, spegnendo anche le speranze legate ai playoff Mondiali.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Leggo