Roma, avanza Pisilli

L’idea prende corpo a Trigoria e non è affatto secondaria: Pisilli titolare, con uno tra lui o Cristante avanzato sulla trequarti. È questa una delle soluzioni che Gian Piero Gasperini sta seriamente valutando in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus, mentre l’attesa per Paulo Dybala resta carica di dubbi.
La giornata di oggi sarà decisiva per capire se la Joya potrà almeno accomodarsi in panchina. L’argentino non scende in campo dal 25 gennaio contro il Milan e convive da settimane con un’infiammazione al ginocchio sinistro che ne ha rallentato ogni tentativo di rientro. Anche ieri ha lavorato a parte e il problema principale resta il calcio del pallone, ancora doloroso. Ma Paulo si è detto pronto a giocare lo stesso. In mattinata è previsto un test in gruppo: da lì si capirà se esiste un margine, anche minimo, per portarlo tra i convocati.
Proprio l’incertezza su Dybala sta spingendo lo staff tecnico a ragionare su alternative strutturali. Una di queste porta dritta alla valorizzazione di Niccolò Pisilli, apparso in grande spolvero nelle ultime giornate: tenerlo fuori sembra difficile viste le sue condizioni di forma. Gasp ci sta pensando: nelle ultime sedute lo ha provato in posizione più avanzata, ottenendo ottime risposte. In questo scenario, la linea mediana sarà completata da Cristante e Konè, una soluzione più equilibrata, meno dipendente dall’estro e più orientata all’intensità.
I numeri offensivi, del resto, raccontano una stagione complicata. Dybala è fermo a due reti in campionato, come Cristante e Koné, meno di Artem Dovbyk ed Evan Ferguson (3). Donyell Malen, arrivato da poco, li ha già superati con cinque gol. In cima alla classifica marcatori giallorossa c’è ancora Matías Soulé, ma anche lui difficilmente sarà della partita: la pubalgia continua a tenerlo fuori.
Qualche rientro, però, è previsto. L’attacco potrà contare di nuovo su Stephan El Shaarawy, mentre resta certa l’assenza di Ferguson. L’attaccante irlandese rischia seriamente l’operazione alla caviglia, con il Brighton che spinge per l’intervento. Il ct dell’Irlanda ha già escluso un suo rientro a marzo, spegnendo anche le speranze legate ai playoff Mondiali.
comunque mi dispiace tanto per ferguson sarebbe un bell’attaccante se fosse integro
Pier mi trovi d’accordo su Ferguson.
Invece Dybala sta diventando un problema serio e non solo perché non può giocare, ma anche perché è una spada di Damocle che incombe su tutta la squadra. E’ una presenza che mette in ombra altri giocatori che sono sempre in trepida attesa che “Sua Maestà da 8,5 milioni” stia bene, bloccando a tutti gli effetti una seria programmazione.
Se siamo così Dybala dipendenti diamogli 2 belle stampelle e mandiamolo in campo.
Insomma vorrei parlare delle formazioni della Roma senza il perenne fantasma argentino.
Se era integro giocava titolare in premier, non era difficile capirlo già da questa estate….
Pisilli è cresciuto e il suo dinamismo può mettere in ansia la difesa galeotta. Punto fermo ovviamente Malen. Questa partita mi sta fomentando a mille non vedo l’ora che sia domenica sera.
E’ incredibile come la stampa “neutrale” stia tirando la volata alla Juve per questa partita. Per esempio per andare a lavoro sento Radio sportiva ed è una celebrazione continua per gli eroi di Mercoledi cin il Galatasaray. Ora lasciamo perdere lo storico delle partite della Roma contro il pelato e che il nostro DNA impone massima cautela, a me pare che quest’anno l’approccio fisico e mentale tranne forse con il Napoli all’Olimpico sia stato sempre molto positivo. Per me sono loro che si devono preoccupare di noi e non disprezzerebbero un pari. Mi fido di Gasp.
Anche oggi , continua il lavoro incessante delle crocerossine pro strisciate, Gazzetta e Corsport, in prima pagina , a caratteri cubitali,pubblica i piagnistei di Comolli e Spalletti sugli arbitraggi, con attacchi senza precedenti ( juventini s’intende) verso i vertici arbitrali europei.
E con avviso ai naviganti la Juve non doveva uscire ( e non deve) dalla Champions.
Io spero che non dobbiamo essere noi ( ancora una volta) le vittime sacrificali del famoso brand.
E per me , per evitare tutto ciò, la famosa stampa romana dovrebbe gridarlo ad alta voce.
Pianto preventivo?
Si, pianto preventivo ,quello che stanno facendo a Torino per Roma Juve, poiché sanno che una eventuale sconfitta a Roma, sarebbe la loro pietra tombale.
Giù le mani dalla Roma
Ciao Gaetano, d’accordo con te. Eppure c’era un tempo in cui ” lamentarsi dell’arbitro è l ‘alibi dei perdenti”…
per favore fate riposare Diba altrimenti si rompe l’equilibrio della squadra cosa che non ci possiamo permettere davanti ai gobbi
Leggo troppo ottimismo.
Come se la partita fosse già vinta in anticipo,solo perché questi hanno giocato i supplementari e sono usciti scornati.
Magari così fosse,bisogna giocarla,purtroppo
Io non mi aspetterei una squadra tanto allo sbando,anzi.
Poi non ci credo mai che questi perdono 3 partite di fila in campionato,non esiste.
Firmerei per un pareggio,che a noi andrebbe benissimo
Calma e gesso.
Non dimentichiamoci che Spalletti conosce molto bene l’ambiente giallorosso. Sono d’accordo non diamo per morta la Juve ci vuole come hai detto molta cautela.
Perdonami ma tu davvero pensi che l’attuale staff tecnico e la squadra ragionino come un qualunque utente del sito…. mi preoccuperei al solo pensiero……i tempi credo che siano cambiati……aggiungo per fortuna…..
Per Dybala ringraziamo gli incompetenti tifosi che si sono opposti alla sua cessione e hanno costretto DDR a rinunciare al suo 433. Ora è facile criticare l’argentino, ma prendetevi invece le vostre responsabilità.
Quindi DDR, professionista strapagato, avrebbe cambiato idea su Dybala per i tifosi…..vivi su un altro pianeta…..
Io giocherei con Pisilli e Cristante trequartisti dietro Malen e Ayanoui e Kone a centrocampo.
Svilar Celik Mancini N’Dicka
Wesley Kone Ayanoui Zaragoza
Pisilli Cristante
Malen
Pisilli e Venturino in campo tutta la vita , sono quelli più in forma più vogliosi più dinamici e , cosa non secondaria, sono forti o lo stanno comunque diventando.
“il problema resta il calcio al pallone” direi una cosa da niente considerando che fa il calciatore. Ao poi magari fa na doppietta de testa e semo tutti contenti!!
