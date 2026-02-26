Ferguson preoccupa la Roma, il Corsera: “Cammina con le stampelle”

Tra i giocatori infortunati della Roma, la situazione più critica riguarda Evan Ferguson. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, l’attaccante è costretto a utilizzare un tutore alla caviglia e cammina con le stampelle, un quadro che evidenzia la gravità della situazione.
Nei prossimi giorni è previsto un nuovo consulto medico per valutare l’evoluzione dell’infortunio e decidere come procedere per provare a rimettere il giocatore in condizione di scendere in campo.
Nessuna soluzione può essere esclusa, così come il rischio di un intervento chirurgico: in quel caso la stagione di Ferguson potrebbe essere seriamente a rischio. Intanto Gasperini deve fare i conti con l’emergenza e deve considerare Vaz come unica alternativa a Malen al centro dell’attacco.
Fonte: Corriere della Sera
Auguri Evan, grande prospetto ed ottimo centravanti, falcidiato da problemi di ogni tipo. Se fosse integro punterei su Malen e lui oltreché che Vaz per il ruolo di centravanti, ma le condizioni fisiche di questo ragazzo sono un’incognita troppo grande.
allora:
Bailey già rispedito a casa, Ferguson sulla strada, Dobvik pure, Dybala manca poco, Elsha idem, Baldanzi espatriato, e sono 6!
Zaragoza per il momento l’ho visto giocà a destra;
Venturino c’ha vent’anni e faceva la riserva della riserva al Genoa (per gli smemorati…ripsettivamente Ekhator ed Ekuban, giocando Colombo e Vitinha);
Vaz per il monento fa i compiti;
Malen, finalmente Malen, uno del mestiere! E si vede, anzi s’è visto subito, al primo controllo, o no? Certo, abbiamo dovuto aspettà febbraio…
Ecco se si fosse fatta una campagna estiva ma anche invernale che non ci avesse costretto a giocare con Bailey o Baldanzi centravanti di cui come dimenticare anche qui, su queste pagine, gli estimatori…eh, eh..ma come ce n’erano per Belotti ma gli stanno sulle scatole Cristante e Mancini), beh dove saremmo?
Di certo ancora in corsa per la Coppa Italia, Bailey centravanti e Elsha impalpabili (Arena 16 anni entra e fa 2-2!) coppa che a me non avrebbe fatto schifo, ci sono cresciuto!
In Uefa ci ha salvato Ziolkowsky sennò oggi giocavamo pure noi!
In campionato? Boh. 3, 5, 6 punti in più….?
Perch Arena lo abbiamo venduto ?
Per me è un buon centravanti, ma è di cristallo, temo che la sua carriera non durerà a lungo.
Ad oggi sembra esattamente così, purtroppo.
Daje Evan anche per il futuro… che al 100% sarà lontano da Roma a meno che non si verifichino a) la guarigione totale e inequivocabile della sua caviglia, b) la riduzione della metà o anche di due terzi della cifra del riscatto.
Come dicevo qualche giorno fa in un altro post, questo ragazzo a poco più di vent’anni ha davanti a sé lo spettro di una carriera stroncata sul nascere. Potrebbe anche aver giocato e corso pur sentendo dolore alle caviglie ma senza dire nulla a nessuno, nella speranza che tutto si sistemasse da solo (e questo spiegherebbe alcune sue prestazioni che dall’esterno sembravano prive di intensità)
bisogna puntare sui nostri giocatori. Malen e Vaz
Ferguson è di cristallo ma soprattutto è scarso
Secondo il Corsera due giorni fa era in Inghilterra con data di rientro sconosciuta-
mentre era a Trigoria ad allenarsi.
Ma magari abbiamo ceduto Trigoria al Regno Unito come Gibilterra eh.
Oggi cammina con le stampelle,
e quindi immagino faccia differenziato con le stampelle… sarebbe da vedere.
Poi per carità, il punto è che non è disponibile e basta,
ma non capisco questa continua drammatizzazione delle notizie.
