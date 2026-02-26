Ferguson preoccupa la Roma, il Corsera: “Cammina con le stampelle”

Tra i giocatori infortunati della Roma, la situazione più critica riguarda Evan Ferguson. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, l’attaccante è costretto a utilizzare un tutore alla caviglia e cammina con le stampelle, un quadro che evidenzia la gravità della situazione.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo consulto medico per valutare l’evoluzione dell’infortunio e decidere come procedere per provare a rimettere il giocatore in condizione di scendere in campo.

Nessuna soluzione può essere esclusa, così come il rischio di un intervento chirurgico: in quel caso la stagione di Ferguson potrebbe essere seriamente a rischio. Intanto Gasperini deve fare i conti con l’emergenza e deve considerare Vaz come unica alternativa a Malen al centro dell’attacco.

