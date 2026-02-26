“ON AIR!” – CORSI: “Questa Juve non mi fa paura”, FERRAZZA: “La Roma dovrebbe suicidarsi per non approfittarne”, MORETTI: “Giallorossi più forti e più avanti”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Celik è un buon giocatore, e nella mia rosa ci starebbe sempre, ma se mi chiedi 4 milioni l’anno allora arrivederci. Se la Juve è disposta ad offrirgli 4 milioni di stipendio, buon per loro…La partita di ieri? In chiave Roma è stata la serata perfetta: sono andati ai supplementari, hanno giocato in dieci e alla fine hanno avuto la mazzata dell’eliminazione…”

David Rossi (Rete Sport): “Io mi aspetto che la Juventus domenica contro la Roma possa avere dei seri problemi nell’ultima mezzora…Se tu facessi subito l’1 a 0, loro rischiano di crollare. Penso però che anche loro vorranno dare subito un segnale forte e partiranno forti pure loro. Però chi ha giocato ieri ha faticato tanto, parecchi sono usciti dal campo malconci, e per quanto Spalletti cercherà di caricarli, sono stati eliminati e per loro è stata una botta. Ste cose te le porti appresso. Perchè se sbagliano a Roma, per loro è finita la stagione…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ho un grande rimpianto: non aver visto Sorloth con la maglia della Roma lo scorso anno. Temo che l’Atletico Madrid c’abbia fatto il gioco delle tre carte con Dovbyk, c’ha fatto abboccare…La Juve? Stamattina i calciatori si saranno svegliati stanchi, se avessero vinto avrebbero avuto una carica e un entusiasmo diversi. Non aspettiamoci però una Juve che verrà qui a bassa intensità, verrà qui a Roma per fare un solo risultato. E penso che Gasp partirà forte, secondo me la Juve va aggredita subito…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Juve mi è sembrata una squadra molto fragile, il Galatasaray è una squadra inguardabile, in 11 contro 10 non è riuscito a fare niente, era proprio zero. Una squadra di anziani, Sanè faceva tenerezza, a un certo punto gli hanno portato lo yogurt perchè non può mangiare più cibi solidi…E la Juve ha fatto una fatica enorme per fare qualcosa. Anche se poi i tre gol li hanno fatti, a me sinceramente questa Juve non fa paura…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Juventus sta bella incerottata, per la Roma è una grande occasione. Se li batti li ammazzi, li metti a meno sette. Tu devi mettere più punti possibili prima della coppa, hai un vantaggio fisico ed emotivo, e hai due risultati utili su tre. La Roma può decidere di suicidarsi, può andare in palla, altrimenti ha tutte le condizioni per portarsela a casa questa partita…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Zappacosta qua non lo abbiamo mai visto perchè si è spaccato una gamba, ed è stato un peccato. Quella fu una delle tante operazioni azzeccate da Petrachi nell’estate del 2019, prendere in prestito secco Zappacosta fu una grande operazione, poi si è spaccato tutto…Spinazzola? Nella Roma negli ultimi mesi si faceva male ogni tre secondi. Poi se va via e torna incredibilmente integro, applausi a Spinazzola. Per quanto riguarda Zalewski, per due anni e mezzo in giallorosso non ha azzeccato una partita. Fra l’altro Zalewski sta uscendo adesso con l’Atalanta, perchè era stato bocciato anche dall’Inter…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini non voleva mandare via Pellegrini a inizio stagione, lui spiegò quello che la società aveva comunicato sia al giocatore che all’allenatore. I numeri sono sotto gli occhi di tutti: alla fine Pellegrini gioca sempre. E’ vero che non hai alternative, e per mantenere questo assetto ha messo sempre Pellegrini. Poi se dovesse andare via, non penso che Gasp si metterebbe davanti ai cancelli di Trigoria, ma evidentemente lo ritiene utile in questo contesto tattico, altrimenti non giocherebbe sempre…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Pellegrini sempre in campo? E’ chiaro che uno viaggia in base alle possibilità che ha. Poi vedremo a fine stagione quali alternative saranno prospettate a Gasperini. Se gli viene detto che non si compra nessuno, giustamente il tecnico ti dice: “A questo punto lasciamelo, perchè comunque mi serve“. Ma se gli prendi uno o due calciatori più forti suppongo che non si mette a piangere se non gli verrà rinnovato il contratto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I supplementari hanno tolto altre energie alla Juve, i giocatori migliori hanno speso di tutto e di più, Locatelli e McKennie si sono dovuti sdoppiare per coprire più zone del campo. In più hai la sicurezza che davanti non segna, perchè non hanno attaccanti per farlo, e ti puoi approcciare alla partita con serenità, aspettando il momento giusto per colpire…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Juventus vista ieri è una squadra difficile da incontrare, ha giocato di pancia. Non la farei così semplice. Sicuramente è il momento migliore per incontrarla, ma con la Juve non ci devi scherzare, se non sei concentrato loro portano a casa il risultato, abbiamo visto che risorse può avere…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “La Juventus è un club col quale la Roma si confronterà non solo ora, ma anche in futuro, e l’eliminazione dalla Champions le dà una botta non indifferente a livello economico. Metterci mano non sarà facile l’anno prossimo, questo è un altro vantaggio. Fra l’altro secondo me la Roma è più forte della Juve, e sta anche più avanti…”

