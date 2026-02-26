Calciomercato Roma: l’Inter sogna Svilar per il dopo Sommer

Le prestazioni di Mile Svilar continuano a non passare inosservate. Il portiere della Roma sta garantendo rendimento e continuità e, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce si sarebbero mossi diversi club della Premier League.

Non solo. Il classe ’99 piace anche all’Inter, che a fine stagione saluterà Yann Sommer a parametro zero. Svilar rappresenta il vero sogno della dirigenza nerazzurra per il dopo-Sommer, anche se l’operazione viene descritta come complessa.

L’alternativa più concreta, al momento, porta a Guglielmo Vicario del Tottenham, profilo sul quale anche la Roma avrebbe chiesto informazioni. Resta poi da capire se il futuro portiere titolare dell’Inter sarà affiancato ancora da Josep Martínez, considerato un ottimo vice ma non ancora pronto, secondo il quotidiano, per assumersi stabilmente il ruolo da numero uno.

Fonte: Gazzetta dello Sport