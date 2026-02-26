FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 26 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Svilar fa la differenza tra i pali

Altro che solitudine dei numeri primi: alla Roma comandano le parate di Mile Svilar. Con appena 16 gol subiti (solo 6 in casa), i giallorossi hanno la miglior difesa d’Europa e il belga è decisivo con 12 clean sheet e quasi 10 gol evitati rispetto agli xGA. L’ultima prodezza su Vardy è solo l’ennesima conferma di una stagione straordinaria, inattesa anche all’arrivo di Gian Piero Gasperini. Un rendimento che ribalta gerarchie storiche e mette pressione anche alla Juventus, dove domenica potrebbe toccare a Perin dopo le recenti incertezze di Di Gregorio. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Stadio Roma, atteso oggi il via libera in Giunta

Oggi la Giunta capitolina dovrebbe approvare la delibera che conferma l’interesse pubblico sul nuovo stadio della Roma nell’area dell’ex Sdo di Pietralata. Il documento include le integrazioni richieste negli anni dall’Aula Giulio Cesare, riguardanti aree verdi, spazi pubblici, parcheggi e mobilità. Dopo il via libera, l’iter accelererà: sei commissioni consiliari esamineranno il progetto prima dell’approvazione finale in Assemblea. L’obiettivo è completare l’impianto da 55-60.000 posti per gli Europei 2032, con investimento privato di 1,3-1,4 miliardi. (Leggo)

Ore 8:10 – Olimpico, boom di biglietti e polemiche

Lo Stadio Olimpico resta un fattore per la Roma di Gasperini, pronta a riabbracciare l’Europa tra meno di un mese. In attesa di conoscere l’avversaria degli ottavi di Europa League, è partita la vendita dei biglietti per il ritorno del 19 marzo: finora oltre 11mila tagliandi staccati. Non mancano però le proteste degli abbonati per l’apertura anticipata della prelazione, con avversario e orario (18:45 o 21) ancora ignoti, fattore che su un giovedì pesa eccome. Da Trigoria filtra serenità: non è la prima volta che succede. (Il Romanista)

Ore 7:20 – Mancio, l’anti Juve

Da outsider a simbolo: Gianluca Mancini è ormai romanista acquisito, alla maniera di Radja Nainggolan. Contro la Juventus è sempre una partita speciale, anche se i precedenti recenti non aiutano. Per Mancio c’è anche il duello personale con Luciano Spalletti, dopo l’esclusione dalla Nazionale. Domenica guiderà una difesa più solida rispetto all’andata e resta un pilastro della Roma di Gasperini, con rinnovo fino al 2030 pronto sul tavolo. (Il Messaggero)

