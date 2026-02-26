ULTIME DA TRIGORIA – Dybala ci prova, domani test decisivo. Rebus Soulè, Venturino si candida

Conto alla rovescia per la sfida dell’Olimpico. Domenica alle 20:45 la Roma ospiterà la Juventus nel big match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, e a Trigoria cresce l’attesa soprattutto attorno alle condizioni di Paulo Dybala, il grande ex della sfida.
Nonostante il fastidio al ginocchio sinistro, Gian Piero Gasperini spera di recuperare l’argentino in extremis. Nella seduta di allenamento odierna svolta al centro sportivo Fulvio Bernardini, la Joya ha effettuato un lavoro personalizzato a intensità più elevata rispetto ai giorni precedenti. L’idea, riferisce Sky Sport, è quella di provare domani un test in gruppo per valutare le reali condizioni fisiche e capire se potrà essere a disposizione per la gara.
Da monitorare anche la situazione di Matías Soulé, anche lui ai box per pubalgia: l’attaccante potrebbe sostenere a sua volta un provino per verificare la possibilità di rientrare tra i convocabili. Le valutazioni definitive arriveranno solo nelle prossime ore, ma lo staff procede con cautela, senza forzare i tempi. Per entrambi una presenza contro la Juve al momento è poco probabile.
Al momento l’unico certo di una maglia da titolare è Donyell Malen. Pellegrini è insidiato da Pisilli, mentre a destra, in attesa di capire come andranno i test di Dybala e Soulè, Zaragoza e Venturino potrebbero giocarsi un posto.
Redazione GR.net
Io spero si giochi coi 3 a centrocampo!
La Roma si esprime meglio.
Mancando gli attaccanti giocoforza dovremmo punyare sui centrocampisti, che in questo momento abbiamo in abbondanza e con tutte le caratteristiche plausibili!
Le partite si vincono lì!!!
Ci serve tenerli bassi e schiacciarli.
E sperare non diventi una partita stregata.
Volesse il cielo si facciano i goal nei tempi e nei momenti giusti.
FORZA ROMA
lasciatelo stare, non forzatelo. Se gioca non sarà mai al 100%, dunque rendimento scadente come sempre quest’ìanno, inoltre si corre il rischio che si infortuna di nuovo e così finisce il campionato…
Addio!!
Venturino dall’inizio mi pare un azzardo. Un Dybala in campo potrebbe sparigliare (soprattutto psicologicamente).
Joya facce sto miracolo di giocare 90 minuti, giuve perda
Dicono tutti che la Roma deve vincere, ma si scordano che stiamo con Pellegrini e Zaragoza, e Dybala fermo da un mese e mezzo, e Soule con una fastidiossima pubalgia. Dalla panchina Venturino e Vaz. Boh. Che poi la Juve potrà anche essere stanca, ma saranno sicuro avvelenati essendo coscienti che questa sarà decisiva per la Champions League.
