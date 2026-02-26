ULTIME DA TRIGORIA – Dybala ci prova, domani test decisivo. Rebus Soulè, Venturino si candida

Conto alla rovescia per la sfida dell’Olimpico. Domenica alle 20:45 la Roma ospiterà la Juventus nel big match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, e a Trigoria cresce l’attesa soprattutto attorno alle condizioni di Paulo Dybala, il grande ex della sfida.

Nonostante il fastidio al ginocchio sinistro, Gian Piero Gasperini spera di recuperare l’argentino in extremis. Nella seduta di allenamento odierna svolta al centro sportivo Fulvio Bernardini, la Joya ha effettuato un lavoro personalizzato a intensità più elevata rispetto ai giorni precedenti. L’idea, riferisce Sky Sport, è quella di provare domani un test in gruppo per valutare le reali condizioni fisiche e capire se potrà essere a disposizione per la gara.

Da monitorare anche la situazione di Matías Soulé, anche lui ai box per pubalgia: l’attaccante potrebbe sostenere a sua volta un provino per verificare la possibilità di rientrare tra i convocabili. Le valutazioni definitive arriveranno solo nelle prossime ore, ma lo staff procede con cautela, senza forzare i tempi. Per entrambi una presenza contro la Juve al momento è poco probabile.

Al momento l’unico certo di una maglia da titolare è Donyell Malen. Pellegrini è insidiato da Pisilli, mentre a destra, in attesa di capire come andranno i test di Dybala e Soulè, Zaragoza e Venturino potrebbero giocarsi un posto.

