Calciomercato Roma: Juventus pronta a offrire Koopmeiners per arrivare a Svilar

La Juventus guarda con attenzione in casa Roma per risolvere il problema tra i pali. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Mile Svilar, individuato come possibile rinforzo tra i pali alla luce delle recenti prestazioni di Michele Di Gregorio.
L’estremo difensore giallorosso sarebbe uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza juventina e il suo nome figura in cima alla lista dei preferiti. La Roma, dal canto suo, valuta Svilar circa 45 milioni di euro, una cifra che rende l’operazione tutt’altro che semplice.
Per questo motivo, la Juventus starebbe studiando una possibile formula alternativa. Nella trattativa potrebbe infatti essere inserito Teun Koopmeiners, centrocampista che con Gian Piero Gasperini ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera. L’olandese, ex Atalanta, potrebbe rappresentare una contropartita tecnica gradita ai giallorossi.
Fonte: Calciomercato.it
E due. Manca solo il Milan, dai su.
E certo, non sanno come liberarsi di questo segone e ce lo offrono per Svilar, tutto molto credibile, come la quotazione da 45 milioni per il nostro portiere. Ma veramente…
Ahahahahahajahah che ridere
Yldiz, tutto il resto tenetevelo sul groppone.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂..+ 120 milioni !!!
Ma siete matti? Neanche sedersi al tavolo! Non esiste! Se proprio un domani decidete di vendere Svilar, sempre all’estero e ci si siede solo per 80 milioni. in Italia mai a nessuno! Anzi, se na Italia si parte da 100 milioni! Non facciamo errori ogni anno!Ma questi chi credono di essere? Fra loro e l’Inter, non si sa chi ha piu’ debito e come stanno in serie A!
Bella battuta ahahha
che cosaaaaaaa?????????!!!!!
45…
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Eccoci….abbiamo aperto il supermercato!
Venghino venghino…adesso sarà il turno dell’altra strisciate poi su Napule…e infine…
Ma è mai possibile che non si può stare un giorno un solo giorno senza leggere pezzi per riempire le pagine?
E basta….
penso che la nostra difesa sta a posto così, Svilar ha rinnovato e non si tocca!! possono prendere Celik svincolato dandogli un netto di 4-5 milioni.
A centrocampo anche i nostri mi sembra che giochino bene con Gasperini!!
Koopmainers non credo sia uno determinante , amche se con Gasp rende il doppio, scambio pari con Yldiz e Koopmainers
…45 so pochi, se pippe incommensurabili come Tiaw è stato ceduto a 38, Chukwedze a 30, Svilar ne vale 80 , a 70 se mettemo seduti.
ahahahahahahahahah
Bravo calciomercato.it, questa m’ha fatto ridere! Svilar, uno dei migliori portieri al mondo per distacco, per Koopmeiners, un ex-giocatore forte da recuperare – che prende una fucilata di stipendio. Ha senso, certo…
Grazie Galatasaray godo
E pure quest’anno Zero tituli…vi resta solo qualche rigore regalato da un Nicolussi Caviglia qualsiasi…
Non commento di solito ma una notizia del genere è fuori luogo, Svilar non si vende…la colonna vertebrale di una squadra non si tocca portiere difensore centrale centrocampista e attaccante (Svilar,Ndika,kone’,Malen) del resto si può parlare, oggi come oggi nel ruolo non hanno eguali
Per 45 milioni vi possiamo mandare gli scarpini autografati e un videomessaggio di dedica.
Attaccate e e tirate forte
Beh considerando l ingaggio cash per svilar sono 80.. se ci volete mettere anche koop sono 90.
Seeeee…. ma daiiiii…
Ma come, non va all’Inter?
Per carita’
45 mln Svilar? ahaahahahah
Onana 50 e Svilar 45? ahahahahah
La fonte qual è? Il cugino di Marotta?
Svilar ha rinnovato da poco, ve lo scordate e nel caso lo diamo all estero. Da noi potete prendere vecchi svincolati.
Non scherziamo ci vogliono scaricare un bidone per il portiere più forte d’Italia e nei primi in Europa. Svilar non si tocca. Gli diamo Gollini per koopmeiners stesso valore
Ma perché spendere 45 milioni? Meglio uno scambio alla pari con Di Gregorio
Cos’è, una presa in giro?
Loro possono offrire chi gli pare Svilar non si tocca! O se lo vuoi paghi, e anche parecchio!
anzi il cugino di Marco Ottolini
Giu le mani dalla Roma….!!!!!!
a 3 giorni dalla sfida con la Juve ….gazzetta e siti e sitarelli di calciomercato escono con pseudo notizie di cessioni di Svilar e company tanto per fare un po di click …..
So 5 anni che ci dite che la roma deve fare prima 50 poi 60 poi 70 poi 100 di plusvalenze a giugno …..e bastaaaaaaa
Giu le mani dalla Roma e forza roma
45 milioni a dito ,ne sono 10 450
con 45 milioni di euro ci compriamo solo il vino .Dai 75/80 in su possiamo ragionare ,di meno sono tutte cazzate che scrivono.
svilar valutato 45 milioni? 😂
Ma questi sono senza vergogna! Svilar per kopemainers ridicoli! Il portiere non deve andare da nessuna parte! Le squadre si costruiscono con pazienza alla Roma servono 4 acquisti di un certo livello e non prospetti e lotta per lo scudetto.
Ma con quale dirigente della ROMA avete parlato??????!!!!!!
Chi lo ha detto che la Roma valuta Svilar 45 milioni??????!!!!
E chi vi ha detto che lo vuole vendere….. a buffoni!!!!!!! Ogni volta che la Roma gioca con qualche squadra di Milano o di Torino, parte la solita solfa….. Oppure quando la Roma va bene
e da fastidio alle “strisciate”!!!!!
Dateve pace, ridicoli!!!!
I Friedkin avranno tanti difetti ma, al contrario di Pallotta, non hanno mai venduto i giocatori più importanti…. Per qualcuno… Peccato!!!!
Non scherziamo…. si parte proprio da Svilar, se vuoi provare a vince altrimenti lasciamo perde…..
ahahahah ridicoli
Solo 45 milioni? E che ne sanno i giornalisti, poi.
Ha ha ha ha ha ha ha
ahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahaha che ridere
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
la juve non ha due giocatori che potrebbero essere utili per la Roma ( perché uno è pure poco ) !
È l’unico giocatore che non deve essere venduto… dopo anni di mezze calzette in quel ruolo…. finalmente hai un fuoriclasse tra i pali per i prossimi 15 anni !!
poi se non puntano a vincere e si accontentano dei sesti settimi posti …….
Ma il presidente è ancora Pallotta? chiedo per calciomercato.it
Napoli pronto a offrire Mazzocchi per prendersi Svilar. Stamo a quei livelli eh.
Sarebbe un downgrade importante per Svilar. Mile è uno sveglio, caso mai lo chiama il Real Madrid per il post Courtois.
si può fare
koop più 80 milioni secondo me si può fare.
forse
Seeeeeeee
45+Koopmeiners+Di Gregorio
oggi Svilar è finito all’Inda e alla Rubentus…stanno carichi i giornalai da strapazzo….poi “la Roma lo valuta 45 milioni” è da oscar…
ma non hanno proprio ritegno.. dilettanti allo sbaraglio
Sono curioso di sapere le rispettive valutazioni…
45 milioni per gamba e poi altri 45 per la mano destra e 45 per quella sinistra, totale 180
Manca ancora un mese per il 1° aprile…dai, ancora un pochino di pazienza 🐟
Società come Yuventus e Ambrosiana stanno finanziariamente con l’acqua alla gola. Lo stesso Marotta ha lanciato l’allarme dopo l’eliminazione dalla Champions e relativi mancati introiti. La Yuve dal canto suo, se non dovesse arrivare nelle prime quattro, starebbe anche peggio. Eppure c’è chi straparla di comprare Svilar offrendo qualche paracarro arrugginito. Roba per Abbocconi.
pazzesco
ahahahahahah ahahahahahah ahahahahahah ahahahahahah ahahahahahah ahahahahahah ahahahahahah ahahahahahah ahahahahahah
Iniziano a scrivere qualsiasi cosa per destabilizzare: oggi siamo al secondo articolo per cui si vende Svilar. Anche se fosse, nel 2023 (quando aveva 27 anni) Onana viene acquistato dal Manchester Utd per 57,5 milioni di euro: per quale motivo Svilar dovrebbe valere anche solo 1 euro in meno?
Quindi siamo a:
Gazzetta : Inter su Svilar in cambio di, aggiungo io, Frattesi e conguaglio a favore dell’Inter
CM : Juve su Svilar valutato 45mln in cambio di Koopmeiers e conguaglio a favore della Juve
Sempre su CM 2 ore dopo : PSG su Svilar per 60 mln e Roma su Caprile per 25mln.
Solo un masochista vende i migliori in Italia a prezzo da pezzenti.
Ancora rido a pensare quando per la Gazzetta Cambiaso doveva andare alla MCity per 80mln.
glielo dico io, o glielo dite voi??? …. attaccateve a st…..
Sì e semo fessi a darvelo per 45 milioni…ormai dopo le prestazioni di quest’anno ne vale almeno più di 80, ma penso anche di più, visto cosa ha preso l’Inter dopo una sola stagione per il suo portiere.
La Roma non valuta Svilar 40M. Lo valuta 90M minimo, quindi vi tenete quella pippa che già avete.
45 milioni…la barzelletta odierna. Neanche in contanti anche la contropartita, e i dirigenti della Roma hanno le sveglie al collo? Non hanno un euro e vogliono comprare; pensassero a pagare i riscatti obbligatori che neanche per quelli hanno i soldi.
hahahahahahaha🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👋👋👋👋👋
45 milioni per l’alluce destro di Svilar …. e solo perche’ e’ la Juve a volerlo allora sono 200 milioni
co 45 milioni di euro forse una mano vi possiamo dare di Svilar, ma queati dove le prendono ste quotazioni su porta portese?, veramente da non credere quanta fuffa gira intorno alla Roma e comunque mo che se sono accorti di avere un citofono in porta vorrebbero subito correre ai ripari,la fate troppo facile Forza Roma
Ma quale 45?
Un guanto ve damo.
A voi poi, luridi.
Ah ah, schioppate male co quei segoni che ve ritrovate fra i pali nei secoli dei secoli.
Ma non se ne parla proprio. Alla larga da Svilar!
Ma la juve non vuole 20 milioni di conguaglio?
AHAHAHAHAH!!! Ma dove le trovate queste chicche?
