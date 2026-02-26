Massara pensa alla Roma del futuro: Venturino sarà riscattato, Fortini o Bernasconi per la sinistra

La Roma pensa al presente, ma guarda anche avanti. In attesa della sfida Champions contro la Juventus, in casa giallorossa si iniziano a delineare alcune mosse in prospettiva futura, come riportato oggi da Leggo.
Uno dei temi principali riguarda Lorenzo Venturino. Il riscatto del giovane attaccante esterno ambidestro si avvicina ed è fissato a 7,5 milioni di euro. Venturino ha convinto sul campo, attirando l’attenzione sia di Gian Piero Gasperini sia del direttore sportivo Ricky Massara. Le buone risposte non sono arrivate soltanto nelle recenti apparizioni ufficiali, come contro la Cremonese, ma anche nell’ultima amichevole disputata contro il Montespaccato, dove è stato protagonista con un gol e diverse giocate di qualità.
LEGGI ANCHE – Mercato Roma: sarà addio tra Frattesi e l’Inter, Massara prepara l’assalto
Per questo motivo la Roma sembra intenzionata a puntare su di lui anche per il futuro, considerandolo una risorsa da valorizzare ulteriormente. Parallelamente, resta aperto il dossier legato alla fascia sinistra. Con Wesley destinato a tornare stabilmente sulla destra, il club è alla ricerca di un titolare giovane da inserire sull’altro lato.
Secondo quanto riportato da Leggo, Gasperini avrebbe individuato due profili: Lorenzo Bernasconi, 22 anni, dell’Atalanta e Niccolò Fortini, 20 anni, della Fiorentina, quest’ultimo con un contratto in scadenza nel 2027. Segnali chiari di una Roma che, pur concentrata sul presente, inizia a mettere basi concrete anche per il domani.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: Gasp vuole Bernasconi, nuovo assalto in estate
Fonte: Leggo
BERNASCONI già è forte sicuro FORTINI devo capire cosa sa fare, promette, per me chiaro.
Occhio a Venturino, potrebbe diventare un top player
Poi dite che non ve lo avevo detto eh SFR
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.