Dybala ci prova, Soulè resta indietro. E Gasp pensa a Pisilli trequartista

La Roma si avvicina allo scontro diretto con la Juventus tra incertezze e valutazioni quotidiane, soprattutto sul fronte offensivo. Il nodo principale resta legato alle condizioni di Paulo Dybala e Matías Soulé, entrambi in forte dubbio per la gara dell’Olimpico.

Secondo quanto riportato da Leggo, Dybala ha svolto anche ieri lavoro personalizzato, alimentando i dubbi legati al ginocchio sinistro. L’ipotesi di un intervento chirurgico, paventata un mese fa e poi smentita, resta sullo sfondo, mentre il fastidio nei cambi di direzione continua a condizionarne la preparazione. Al momento l’argentino appare lontano dalla lista dei convocati, anche se la volontà è quella di provare almeno a strappare una convocazione per la panchina, sostenendo nuovi test nei prossimi giorni.

Il quadro viene parzialmente ridimensionato da Il Tempo, che sottolinea come la Joya non voglia arrendersi e, pur allenandosi ancora a parte, abbia aumentato i carichi di lavoro sul campo. In questo momento, sempre secondo il quotidiano, Dybala avrebbe qualche chance in più rispetto a Soulé, anche se il rientro resta tutt’altro che certo.

Proprio Soulé è il caso più complesso. La pubalgia continua a tormentarlo e i quarantacinque minuti disputati a Napoli hanno acuito il dolore. Leggo parla di un possibile rientro in gruppo tra oggi e domani, con l’obiettivo di essere titolare contro la sua ex squadra, ma La Repubblica e Il Tempo concordano nel definire la sua presenza sempre più complicata, se non addirittura improbabile. Al momento, l’argentino appare indietro nel recupero e senza certezze in vista di domenica.

Il tema degli infortuni offensivi è centrale anche nell’analisi del Corriere della Sera, che evidenzia come Gasperini stia preparando la partita senza poter contare sulle cinque punte con cui aveva chiuso il 2025. Oltre a Dybala e Soulé, restano indisponibili Artem Dovbyk e Evan Ferguson, mentre Stephan El Shaarawy è rientrato gradualmente in gruppo e punta almeno alla panchina. Più complicata, invece, la situazione di Mario Hermoso, alle prese con un risentimento all’ileopsoas e destinato a proseguire con la fisioterapia.

In questo contesto prendono quota soluzioni alternative in attacco: l’assenza ormai probabile della coppia argentina potrebbe aprire spazio dal primo minuto a Venturino, con Pisilli (o Cristante) e Lorenzo Pellegrini in ballottaggio sulla trequarti, accanto a Donyell Malen.

A pochi giorni dalla Juventus, dunque, la Roma resta sospesa tra speranze e cautela. Le condizioni di Dybala e Soulé saranno monitorate fino all’ultimo, ma lo scenario più realistico, oggi, è quello di una gestione prudente, con soluzioni alternative già pronte.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera / La Repubblica / Leggo