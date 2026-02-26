Pressing Massara su Senesi: la Roma spinge per il sì

Il nome torna caldo. Dopo le smentite dei giorni scorsi, il Corriere dello Sport rilancia con decisione la pista che porta a Marcos Senesi, difensore argentino classe 1997 attualmente in forza al Bournemouth.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano sportivo, la Roma non avrebbe affatto mollato la presa. Anzi, il direttore sportivo Ricky Massara sarebbe in forte pressing sul calciatore, con l’obiettivo di assicurarselo a parametro zero. Senesi ha infatti un contratto in scadenza a giugno 2026, condizione che rende l’operazione particolarmente appetibile in prospettiva futura.

A rafforzare il quadro è anche quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, che conferma l’interesse giallorosso e parla di contatti insistenti per ottenere il sì del difensore. Un lavoro sotto traccia, ma continuo, volto a superare le perplessità emerse nei giorni precedenti e a ribaltare le indiscrezioni che avevano escluso la Roma dalla corsa.

La trattativa, però, non è priva di concorrenza. Su Senesi resta forte anche la Juventus, pronta a inserirsi per un profilo che unisce esperienza internazionale e prospettiva di un arrivo senza costo di cartellino.

Fonte: Corriere dello Sport