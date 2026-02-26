La Roma cerca il colpo di grazia

“Il colpo di grazia”. È questo il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per raccontare il momento che precede Roma-Juventus, una sfida che va ben oltre il semplice confronto di campionato.

La Juventus si presenterà all’Olimpico dopo una notte europea logorante. L’eliminazione contro il Galatasaray, arrivata soltanto ai supplementari, lascerà scorie evidenti. Centoventi minuti giocati ad altissima intensità, dopo aver accarezzato a lungo il sogno della rimonta, per poi incassare una delusione pesante sotto il profilo mentale e fisico. Una botta che rischia di pesare, soprattutto con così poco tempo per recuperare.

Scenario opposto per la Roma, che ha potuto preparare il match senza impegni infrasettimanali di coppa. Un vantaggio non secondario, che si traduce in maggiore freschezza e nella possibilità di lavorare esclusivamente sulla partita. Un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo contro un avversario reduce da uno sforzo prolungato e dispendioso.

La sfida dell’Olimpico, in programma tra tre giorni, è a tutti gli effetti uno scontro Champions. I giallorossi sono terzi in classifica insieme al Napoli, mentre la Juventus occupa il quinto posto a quattro lunghezze di distanza. In caso di vittoria, la Roma salirebbe a +7, piazzando una prima, significativa ipoteca sulla corsa alla qualificazione europea.

In questo contesto, Gian Piero Gasperini punta anche sull’aspetto tattico e fisico. Maestro delle gare ad alta intensità, l’allenatore giallorosso cercherà di impostare la partita sul ritmo, sui duelli individuali e sull’aggressività, sfruttando la condizione favorevole della sua squadra. Sul fronte infermeria, resta viva la speranza di recuperare Matías Soulé, mentre appare più complessa la situazione di Paulo Dybala, atteso domani da un test decisivo per valutare le risposte del ginocchio.

Fonte: Corriere dello Sport