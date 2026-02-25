Champions League: la Juve accarezza il sogno rimonta ma crolla nei supplementari. Impresa Atalanta, eliminato il Borussia Dortmund

Serata intensa di Champions League per le italiane impegnate nel ritorno dei playoff, con esiti opposti ma ugualmente carichi di emozioni.

L’impresa la firma l’Atalanta, protagonista di una rimonta netta contro il Borussia Dortmund. Dopo il 2-0 subito all’andata, la squadra di Raffaele Palladino ribalta completamente il confronto imponendosi 4-1 nel match di ritorno giocato in casa dei bergamaschi, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.

Esito amaro invece per la Juventus, eliminata dal Galatasaray dopo una partita dai due volti. I bianconeri accarezzano a lungo la rimonta: passano in vantaggio nel finale del primo tempo con il rigore trasformato da Manuel Locatelli e, nella ripresa, nonostante l’espulsione di Kelly, molto contestata, trovano altre due reti con Gatti e McKennie.

La sfida si trascina ai supplementari e, proprio nel momento in cui la Juventus sembra sul punto di completare la rimonta, arriva la doccia fredda: Zhegrova si divora il gol del 4 a 0, Victor Osimhen invece è freddissimo e firma il gol che riporta avanti il Galatasaray. Nel secondo tempo supplementare i turchi trovano anche la rete del definitivo 3-2 con Barış Alper Yılmaz, risultato che condanna la Juventus all’eliminazione e spalanca ai giallorossi di Istanbul le porte degli ottavi di finale.

Giallorossi.net – T. De Cortis

  5. Penso che, parlando solo di oggi in quanto oggi, meglio di così non ci potesse andare. La Juve arriverà alla sfida con noi dopo 120 minuti di cui più della metà in 10 uomini, tra l’altro terza partita in due settimane giocata per larga parte in inferiorità numerica.
    Speravo che alla fine riuscissero a sfangarla, cosa che li avrebbe portati ad avere almeno altri due impegni infrasettimanali più avanti, ma mi accontento anche così. Ora abbiamo una chance FONDAMENTALE per staccarli.

