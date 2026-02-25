FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 25 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:10 – Stadio Roma, svelato il cronoprogramma
Il progetto del nuovo stadio giallorosso entra nella fase decisiva: domani la Giunta voterà sulla conferma del pubblico interesse, tra il 2 e il 6 marzo toccherà alle commissioni capitoline, mentre tra il 10 e il 12 marzo l’assemblea capitolina esprimerà il voto finale. A rivelarlo su Instagram è Lorenzo Marinone, Consigliere Comunale di Roma Capitale e Presidente della Commissione Bilancio.
Ore 9:30 – Roma con il tabù Spalletti
Il confronto tra la Roma e Luciano Spalletti negli ultimi vent’anni è stato un mix di amore e odio. Dal primo ciclo vincente al secondo pieno di veleni e rimpianti, il tecnico di Certaldo non ha più perso contro i giallorossi dopo il suo secondo addio: 9 partite dal 2017 tra Inter, Napoli e Juventus, con 4 vittorie e 5 pareggi. L’ultimo successo romanista contro Spalletti risale al 19 maggio 2005, semifinale di Coppa Italia, con reti di Mancini e Totti. In totale, 24 precedenti con 7 successi di Spalletti, 8 pareggi e 9 vittorie della Roma, tutte precedenti al suo arrivo. (Il Tempo)
Ore 8:20 – Celik, una partita che sa già di futuro
Zeki Celik vivrà una Roma-Juventus dai significati doppi: ultimo grande impegno con i giallorossi e possibile passaggio ai bianconeri. Il contratto è in scadenza e il rinnovo appare lontano: il suo agente conferma che il focus resta chiudere la stagione con la Roma. Il club sta già muovendosi sul mercato: sostituti a sinistra, con Bernasconi e Fortini nel mirino, e valutazioni anche per la difesa, con Kabak dell’Hoffenheim offerto dallo stesso procuratore di Celik. (Il Messaggero)
Ore 7:30 – Roma-Juventus, superati i 65mila spettatori
La sfida di domenica contro la Juventus si avvicina e lo Stadio Olimpico sfiora il tutto esaurito: superati i 65.000 spettatori, restano poche centinaia di biglietti disponibili. Intanto, per gli ottavi di Europa League, la Roma giocherà l’andata fuori casa il 12 marzo molto probabilmente contro Bologna o Genk e il ritorno il 19 marzo: già partite le prelazioni, confermate 8.000 richieste nonostante manchino avversario e orario definitivi. (Il Romanista)
