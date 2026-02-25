ULTIME DA TRIGORIA – El Shaarawy parzialmente in gruppo, ancora out Dybala e Soulè

Allenamento mattutino oggi a Trigoria per la Roma, a quattro giorni dalla sfida contro la Juventus, in programma domenica 1 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Le indicazioni principali arrivano dal lavoro sul campo: Stephan El Shaarawy ha svolto una seduta parziale in gruppo, segnale incoraggiante in vista del match contro i bianconeri, col Faraone che punta a tornare tra i convocati.

Non arrivano però altre buone notizie dall’infermeria: proseguono lavoro differenziato Paulo Dybala, Matías Soulé, Mario Hermoso, Evan Ferguson e Artem Dovbyk, che hanno proseguito il lavoro a parte. Gli ultimi due saranno sicuramente out per Roma-Juve, mentre per gli altri sarà necessario valutare le condizioni fisiche giorno per giorno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini