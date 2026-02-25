Roma-Juventus: arbitra Sozza, Di Bello al VAR

7
113

Sarà Simone Sozza a dirigere il big match tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. La sfida è in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Il direttore di gara sarà assistito da Costanzo e Lo Cicero, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Sacchi. Per quanto riguarda la squadra arbitrale al VAR, Di Bello sarà incaricato del controllo video, con Di Paolo nel ruolo di AVAR. Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di Serie A.

PARMA – CAGLIARI    Venerdì 27/02 h. 20.45

MASSIMI

PRETI – BARONE

IV:      COLLU

VAR:     GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

 

COMO – LECCE     Sabato 28/02 h. 15.00

FOURNEAU

VECCHI – MASTRODONATO

IV:      MARCENARO

VAR:      MARINI

AVAR:      MANGANIELLO

 

H. VERONA – NAPOLI    Sabato 28/02 h. 18.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV:       BONACINA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       DI BELLO

 

INTER – GENOA    Sabato 28/02 h. 20.45

FABBRI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:      PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     GUIDA

 

CREMONESE – MILAN     h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:      GUIDA

AVAR:    MAGGIONI

 

SASSUOLO – ATALANTA     h. 15.00

MARCHETTI

CIPRESSA – POLITI

IV:     MUCERA

VAR:     NASCA

AVAR:     DOVERI

 

TORINO – LAZIO     h. 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CAVALLINA

IV:     TREMOLADA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PATERNA

 

ROMA – JUVENTUS     h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – LO CICERO

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     DI BELLO

AVAR:       DI PAOLO

 

PISA – BOLOGNA    Lunedì 02/03 h. 18.30

FELICIANI

BACCINI – BELSANTI

IV:       MARINELLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DI VUOLO

 

UDINESE – FIORENTINA    Lunedì 02/03 h. 20.45

PAIRETTO

PASSERI – MONDIN

IV:     RAPUANO

VAR:    PATERNA

AVAR:      DOVERI

Redazione GR.net

7 Commenti

  2. Designazione non male davvero stavolta. Speriamo in una partita dove prevalga il più forte, che secondo me siamo noi, senza interferenze di soggetti terzi

  5. A proposito di arbitri, stucchevole quello che sta accadendo su alcuni campi di serie A. Se non sbaglio, dopo le proteste di De Laurentis e il parrucchino, Chiffi sospeso dall’ AIA per decisioni errate, mentre (sempre a detta dell’AIA) Il Milan sarebbe stato penalizzato da decisioni arbitrali discutibili. Nessun complottismo o altre fesserie del genere ma occhio a domenica. Stando di poco sopra la juve, lo “sgambetto” potrebbe essere dietro l’angolo

