Roma-Juventus: arbitra Sozza, Di Bello al VAR

Sarà Simone Sozza a dirigere il big match tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. La sfida è in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico.
Il direttore di gara sarà assistito da Costanzo e Lo Cicero, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Sacchi. Per quanto riguarda la squadra arbitrale al VAR, Di Bello sarà incaricato del controllo video, con Di Paolo nel ruolo di AVAR. Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di Serie A.
PARMA – CAGLIARI Venerdì 27/02 h. 20.45
MASSIMI
PRETI – BARONE
IV: COLLU
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
COMO – LECCE Sabato 28/02 h. 15.00
FOURNEAU
VECCHI – MASTRODONATO
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: MANGANIELLO
H. VERONA – NAPOLI Sabato 28/02 h. 18.00
COLOMBO
DEI GIUDICI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
INTER – GENOA Sabato 28/02 h. 20.45
FABBRI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUIDA
CREMONESE – MILAN h. 12.30
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: GUIDA
AVAR: MAGGIONI
SASSUOLO – ATALANTA h. 15.00
MARCHETTI
CIPRESSA – POLITI
IV: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: DOVERI
TORINO – LAZIO h. 18.00
ABISSO
IMPERIALE – CAVALLINA
IV: TREMOLADA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA
ROMA – JUVENTUS h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – LO CICERO
IV: SACCHI J.L.
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
PISA – BOLOGNA Lunedì 02/03 h. 18.30
FELICIANI
BACCINI – BELSANTI
IV: MARINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI VUOLO
UDINESE – FIORENTINA Lunedì 02/03 h. 20.45
PAIRETTO
PASSERI – MONDIN
IV: RAPUANO
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI
