Roma-Juventus: arbitra Sozza, Di Bello al VAR

Sarà Simone Sozza a dirigere il big match tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. La sfida è in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Il direttore di gara sarà assistito da Costanzo e Lo Cicero, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Sacchi. Per quanto riguarda la squadra arbitrale al VAR, Di Bello sarà incaricato del controllo video, con Di Paolo nel ruolo di AVAR. Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di Serie A.

PARMA – CAGLIARI Venerdì 27/02 h. 20.45

MASSIMI

PRETI – BARONE

IV: COLLU

VAR: GIUA

AVAR: MAZZOLENI

COMO – LECCE Sabato 28/02 h. 15.00

FOURNEAU

VECCHI – MASTRODONATO

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: MANGANIELLO

H. VERONA – NAPOLI Sabato 28/02 h. 18.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO

INTER – GENOA Sabato 28/02 h. 20.45

FABBRI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV: PERRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: GUIDA

CREMONESE – MILAN h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

SASSUOLO – ATALANTA h. 15.00

MARCHETTI

CIPRESSA – POLITI

IV: MUCERA

VAR: NASCA

AVAR: DOVERI

TORINO – LAZIO h. 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CAVALLINA

IV: TREMOLADA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

ROMA – JUVENTUS h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – LO CICERO

IV: SACCHI J.L.

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

PISA – BOLOGNA Lunedì 02/03 h. 18.30

FELICIANI

BACCINI – BELSANTI

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – FIORENTINA Lunedì 02/03 h. 20.45

PAIRETTO

PASSERI – MONDIN

IV: RAPUANO

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

