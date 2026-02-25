“ON AIR!” – ORSI: “Non c’è momento migliori per affrontare la Juve”, PES: “Spero che stasera perdano dopo i supplementari”, PIACENTINI: “Pellegrini? Non voglio vederlo manco in cartolina…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io contro la Juventus farei giocare Malen con un centrocampista in più, e quello che sta meglio tra Dybala e Soulè. Se nessuno dei sue fosse in condizione di giocare, allora forse punterei su Zaragoza. Pellegrini? Non vorrei vederlo manco in cartolina. Venturino mi è piaciuto molto l’altro giorno, ma un conto è l’ultima mezzora di Roma-Cremonese. Mi sembra si sia alzata molto l’aspettativa su questo ragazzo. Ma se dovesse giocare titolare contro la Juve e non dovesse fare bene, rischieremmo di bruciarlo…”

David Rossi (Rete Sport): “Questo Roma-Juventus mi crea una forte ansia su Zaragoza e la sua utilità fino a fine campionato. Quando l’abbiamo preso abbiamo detto che era una specie di Conceicao, ma sapete quanti gol ha fatto il portoghese nella Juve? Tre gol e un assist in tutte le competizioni…impatto quasi nullo…Non vorrei che proprio quella tipologia di giocatore, al netto del potenziale, in Italia non funzioni. Però la differenza è che loro lo hanno pagato una quarantina di milioni tra prestito oneroso e riscatto, tu alle brutte a giugno lo ridai indietro. Fa tutta la differenza del mondo nel giudizio su come si muove una società. Non esiste un ds che fa 20 acquisti e li acquisti tutti e 20, io mi accontenterei del 50%, sarebbe una percentuale ottima…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La gara contro la Cremonese c’ha detto che tenere fuori Pisilli in questo momento è difficile. E anche Venturino mi è sembrato un ragazzo molto interessante, di grandi qualità. Certo, rispetto a Zaragoza in questo momento si lascia preferire. Poi dovrà scegliere Gasp, ma io Pisilli e Venturino li vedo al top della condizione, al contrario di qualche presunto titolare che continua a non convincermi, e mi riferisco a Pellegrini…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Di Venturino mi ha sorpreso, oltre alla sua spiccata personalità, il fatto di essere ambidestro: prima crossa bene con il destro e poi calcia quel sinistro a giro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Per gli ottavi di finale di Europa League, io tra Bologna e Genk sceglierei il Genk. Io eviterei l’italiana, anche se la trasferta sarebbe più comoda e meno lunga. Però penso che i romanisti non ce li manderanno, la Uefa può chiedere parere all’Osservatorio se ci sono partite a rischio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Stasera l’eliminazione della Juventus dopo i supplementari sarebbe l’epilogo migliore per la Roma, soprattutto in vista della partita di domenica. Se i bianconeri passassero il turno, arriverebbero all’Olimpico molto carichi. Battendo la Juve tu metteresti sette punti avanti a 11 giornate dalla fine, e anche senza l’impegno Champions sarebbe difficile recuperarli. Fra l’altro il Galatasaray mi sembra più forte del Bodo, e la Juve meno forte dell’Inter, per questo penso che una rimonta sia molto difficile…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Dybala è un punto interrogativo, Dovbyk non c’è più, Ferguson necessiterebbe di un trapianto di caviglia…se negli altri reparti c’è abbondanza, in attacco sei proprio corto e sei obbligato a far giocare sempre gli stessi. Tra l’altro in Europa League non c’è nemmeno Venturino. Dobbiamo mettere Malen sotto a una campana di vetro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questa Juve si può battere anche senza Dybala e Soulè. Però bisogna stare attenti alla partita di stasera: può essere anche che dopo mezzora la Juve stia già pensando a domenica. Se la Juve dovesse battere il Galatasaray farebbe l’impresa, ma vi rendete conto… Bisogna stare molto attenti, perchè i bianconeri rischiano perfino di arrivare in Conference, la loro posizione si potrebbe aggravare. La Roma ha a disposizione due risultati, e deve sfruttare le debolezze dei bianconeri…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Stasera è durissima per la Juve. Per la Roma non c’è momento migliore per affrontare i bianconeri, e deve approfittare. Poi le mancano i giocatori, ma quelli mancano a tutti, alla Lazio manca Rovella, all’Inter manca Lautaro, il Milan ha giocato mezzo campionato senza Pulisic e Leao. La Roma in questo momento sta bene, è una squadra inquadrata, mentre la Juve difensivamente è un guaio, mentalmente anche, e allora bisogna crederci. Si può anche pareggiare, il distacco resterebbe invariato…”

