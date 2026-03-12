LIVE! Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: spazio a El Aynaoui e Rensch, c’è Zaragoza con Malen

La Roma scende in campo al Renato Dall’Ara per affrontare il Bologna nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi di Gian Piero Gasperini cercano una reazione dopo l’ultimo ko in campionato e vogliono indirizzare subito il doppio confronto europeo, mentre i rossoblù puntano a sfruttare il fattore campo per arrivare con un vantaggio al ritorno dell’Olimpico.

Su Giallorossi.net potrete seguire Bologna-Roma in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, tutte le notizie dal Dall’Ara, il racconto live del match fino al fischio finale. Restate con noi per vivere minuto per minuto questo derby d’Europa.

IL PREPARTITA LIVE DAL DALL’ARA

Ore 18:10 – La Roma fa sapere che Manu Konè non andrà nemmeno in panchina.

Ore 17:45La Roma annuncia il suo undici titolare: spazio a Rensch sulla destra, con Celik in difesa. A centrocampo tocca a El Aynaoui, in attacco torna Zaragoza dal 1′ con Malen. 

Ore 17:45 – Questa la formazione ufficiale del Bologna: Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

Ore 17:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen.

Ore 16:45 Due ore al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra Bologna, sono previste possibili precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali, nella Roma Hermoso dovrebbe andare in panchina, mentre Zaragoza dovrebbe giocare dal 1′. Per Konè un risentimento muscolare, tocca a El Aynauoi. 

BOLOGNA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano.
A disp.: Ravaglia; Moro; Orsolini; Heggem; Zortea; Odgaard; Lykogiannis; Sohm; Dallinga; Cambiaghi, Dominguez; Vitik.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: De Marzi; Gollini; Pellegrini; Tsimikas; Hermoso; Ziolkowski; Vaz; El Shaarawy.

ARBITRO:Jablonski.
ASSISTENTI: Beitinger-Koslowski.
QUARTO UOMO: Osmers.
VAR: Danker.
AVAR: Schroder.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

