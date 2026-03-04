Gasp ha le idee chiare: Svilar e Malen gli intoccabili della Roma del futuro

C’è stato anche Francesco Totti al tavolo, ma il cuore del discorso impostato da Gian Piero Gasperini è stato tutt’altro che celebrativo. Durante la cena riservata andata in scena nel centro di Roma, il tecnico giallorosso ha sfruttato il confronto diretto con l’ex capitano per chiarire un concetto preciso: la Roma del presente e del futuro riparte da due nomi considerati intoccabili.

I profili indicati da Gasperini sono quelli di Mile Svilar e Donyell Malen, pilastri tecnici su cui l’allenatore intende costruire una squadra con ambizioni Champions. Un messaggio che Totti ha ascoltato con attenzione, perché inserito all’interno di un ragionamento più ampio sull’identità sportiva del club e sulla necessità di avere riferimenti chiari, forti e riconoscibili nello spogliatoio.

Svilar è considerato da Gasperini una certezza assoluta. Non solo per il rendimento, ma per la personalità e la crescita mostrata nel corso della stagione. Il portiere è visto come un leader silenzioso, uno di quelli che danno stabilità alla squadra anche nei momenti di pressione. Per questo, nella visione del tecnico, non rientra in alcun tipo di valutazione di mercato: è una colonna su cui poggiare il progetto.

Discorso altrettanto netto su Malen. Gasperini ha ribadito a Totti di averlo voluto fortemente. E i risultati si sono visti sul campo, con l’olandese che sta trascinando la Roma a suon di gol. Donyell, dunque, non si tocca e da lui deve ripartire l’attacco giallorosso, che in estate sarà rivoluzionato.

Il confronto a tavola è servito anche a questo: mettere nero su bianco quali sono i cardini da cui non si prescinde. Prima viene il campo, prima vengono le certezze tecniche. E Svilar e Malen, nella testa di Gasperini, sono già il presente ma soprattutto il futuro immediato della Roma.

Fonte: La Repubblica