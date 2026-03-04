Gasp ha le idee chiare: Svilar e Malen gli intoccabili della Roma del futuro

C’è stato anche Francesco Totti al tavolo, ma il cuore del discorso impostato da Gian Piero Gasperini è stato tutt’altro che celebrativo. Durante la cena riservata andata in scena nel centro di Roma, il tecnico giallorosso ha sfruttato il confronto diretto con l’ex capitano per chiarire un concetto preciso: la Roma del presente e del futuro riparte da due nomi considerati intoccabili.
I profili indicati da Gasperini sono quelli di Mile Svilar e Donyell Malen, pilastri tecnici su cui l’allenatore intende costruire una squadra con ambizioni Champions. Un messaggio che Totti ha ascoltato con attenzione, perché inserito all’interno di un ragionamento più ampio sull’identità sportiva del club e sulla necessità di avere riferimenti chiari, forti e riconoscibili nello spogliatoio.
Svilar è considerato da Gasperini una certezza assoluta. Non solo per il rendimento, ma per la personalità e la crescita mostrata nel corso della stagione. Il portiere è visto come un leader silenzioso, uno di quelli che danno stabilità alla squadra anche nei momenti di pressione. Per questo, nella visione del tecnico, non rientra in alcun tipo di valutazione di mercato: è una colonna su cui poggiare il progetto.
Discorso altrettanto netto su Malen. Gasperini ha ribadito a Totti di averlo voluto fortemente. E i risultati si sono visti sul campo, con l’olandese che sta trascinando la Roma a suon di gol. Donyell, dunque, non si tocca e da lui deve ripartire l’attacco giallorosso, che in estate sarà rivoluzionato.
Il confronto a tavola è servito anche a questo: mettere nero su bianco quali sono i cardini da cui non si prescinde. Prima viene il campo, prima vengono le certezze tecniche. E Svilar e Malen, nella testa di Gasperini, sono già il presente ma soprattutto il futuro immediato della Roma.
Anche Kone’ è intoccabile mettetevelo in testa
svilar
ndicka
ghilardi
ziolkowski
pisilli
konè
rensch
wesley
soulè
malen
l’ossatura è giovanissima e già molto buona.
❤️🧡💛
Beh, due soli giocatori mi sembrano un po’ pochini…. io metterei punti fermi anche Wesley, Ghilardi, Pisilli, Cristante.
Senza Malen (che i gol li fa e li crea) la partita con la Giuve qualche tempo fa l’avremmo persa. Svilar e Malen ceramente anche Wesley ma aggiungerei: più Pisilli meno i trentenni Pellegrini, Cristante, Mancini.
I pilastri sono: Malen, Svilar, Pisilli e Wesley. Non vanno ceduti per alcun motivo
Ma queste parole (sacrosante se le ha dette veramente…) le ha pronunciate Gasperini oppure a chi ha scritto l’articolo piacerebbe che le avesse pronunciate Gasperini? Forse era seduto al tavolo anche lui, o forse ha parlato con Totti che usciva dal ristorante, o forse se le è inventate perché non sapeva cosa scrivere…
A mio (modesto) parere, Gasperini ha ragione su tutta la linea: se vuoi creare una squadra veramente forte e ambiziosa devi assolutamente tenere i giocatori migliori. Punto.
NON credo che GASP e Totti possano lasciar andare via gente come WESLEY, PISILLI, SOULE’, KONE’ e forse anche NDICKA !! Ma dove li trovi più giocatori così se non cacci 50-60-70 milioni??!!!
Sacrificate Cristante, Pellegrini, lo zoppetto Dibala, El Ainaui, Celik, El Sharawi, ecc. !!
Su quelli citati più SVILAR e MALEN la Roma in 2-3 anni vince lo scudetto!
Andando oltre, se vero, sarebbe già tanto non ripartire da Cristante, Mancini e Pellegrini. E dai loro emulamenti. L’impatto di Svilar e Malen è stato impressionante. Stiamo imoarandoa conoscere Gasp e secondo me pure Wesley je piace parecchio. E pure Pisilli ormai.
Magari ritiene Soulé, Koné, Ndicka anche sacrificabili, direi pure ElAynoui. Ci sta. Non tutti insieme ovviamente.
Spezzo una lancia per Lollo: effettivamente se andiamo a vede3re una cosa la sa fare meglio di tutti in rosa, i calcetti piazzati. Con un ingaggio tagliato di molto più che la metà, un suo apporto nei minuti finali per battere i piazzati ci potrebbe stare. Senti come sto messo…
