Roma, Gasp vuole Totti direttore tecnico

Gian Piero Gian Piero Gasperini guarda avanti, ma con un’idea ben chiara in testa: Francesco Totti non come simbolo da esibire, bensì come risorsa concreta dentro la Roma. È questo il vero significato della cena andata in scena nei giorni scorsi nel centro della Capitale, un incontro tutt’altro che conviviale, nato e maturato nel segno della progettualità.

Al tavolo, oltre all’allenatore giallorosso e all’ex capitano, anche Vincent Candela, figura chiave nel riavvicinamento tra le parti. Un incontro riservato, lontano da occhi indiscreti, durato diverse ore e incentrato quasi esclusivamente sulla Roma di oggi e, soprattutto, su quella di domani.

L’idea di Gasperini è netta: Totti può e deve avere un ruolo operativo, di primo piano. Non un semplice ambasciatore o testimonial in vista del centenario del club o del nuovo stadio di Pietralata, ma una figura tecnica capace di incidere nelle scelte strategiche. Il profilo individuato è quello del direttore tecnico, una posizione che consentirebbe all’ex numero 10 di affiancare l’allenatore anche nelle valutazioni di mercato, mettendo a disposizione esperienza, visione e quel fiuto calcistico che Gasperini stima da sempre.

Un’apertura che Totti ha accolto con entusiasmo. Dopo l’addio del 2019, segnato dalla rottura con la precedente dirigenza, l’ipotesi di un ritorno a Trigoria non è mai del tutto svanita. Inizialmente pensata dalla società come operazione più istituzionale e d’immagine, la prospettiva si sta ora spostando su un piano decisamente più tecnico, proprio grazie all’interlocuzione diretta con l’allenatore.

Gasperini, del resto, non ha mai nascosto la propria ammirazione per Totti, ribadendo anche pubblicamente di avere idee precise su come valorizzarne il contributo fuori dal campo. La cena avrebbe rappresentato un primo passo concreto in questa direzione, una presa di contatto approfondita in attesa che tutte le condizioni – sportive, societarie e personali – si incastrino.

Le tempistiche restano aperte e legate anche ai prossimi confronti tra Totti e la proprietà. Ma il segnale è chiaro: il ritorno dell’ex capitano non è più soltanto una suggestione romantica. Gasperini lo vede come una pedina strategica per costruire la Roma del futuro, con un ruolo vero, centrale e operativo. E da qui in avanti, ogni passo potrebbe avvicinare quella che fino a poco tempo fa sembrava solo una voce.

