Tuttosport: “La Juve e Spalletti pazzi di Malen, assalto in estate”

Dal suo sbarco in Serie A, nessuno ha inciso quanto lui. Donyell Malen ha impiegato pochissimo tempo per prendersi la scena: sei gol in sette presenze, numeri da attaccante totale, certificati anche nell’ultimo big match dell’Olimpico contro la Juventus, chiuso sul 3-3 grazie anche alla sua firma.
Un impatto devastante che, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe già facendo riflettere — e non poco — proprio in casa bianconera. Alla Continassa, infatti, c’è chi si mangia le mani per non essere riuscito ad anticipare la Roma nella corsa all’olandese.
Ma non finisce qui. Sempre secondo Tuttosport, Malen avrebbe conquistato anche Luciano Spalletti, che lo considera un profilo ideale per il futuro della Juventus. Un interesse concreto, destinato a concretizzarsi in estate: la Roma eserciterà il riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che, alla luce di questo rendimento, è già un affare. Ma se i giallorossi non dovessero entrare in Champions potrebbero essere costretti a cessioni eccellenti.
La Juventus, che in estate sarà chiamata a rivedere profondamente il reparto offensivo, monitora diversi profili, ma Malen è il nome che intriga di più, con i bianconeri pronti a fare carte false pur di averlo. L’altro nome in lista resta Kolo Muani, mentre Mateta e Sorloth sono sulle sfondo.
Fonte: Tuttosport
