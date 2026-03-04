“ON AIR!” – ORSI: “Dybala una grande delusione”, PETRUZZI: “Il Genoa mi preoccupa”, ROSSI: “Temo Malinovskyi, da fermo è uno dei primi al mondo”, MORONI: “Con questo Pisilli, punterei sulla seconda punta”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se contro il Genoa la Roma giocherà con il tridente, con Pellegrini, Malen e uno tra Venturino e Zaragoza, un centrocampista deve andare in panchina. Secondo me Gasperini farà rigiocare tutti e tre i centrocampisti, ma se uno dovesse restare fuori, Pisilli non può andare in panchina visto lo stato di forma, è quello che sta meglio di tutti. Se Pisilli va in panca significa che Konè e Cristante devono giocare per grazia ricevuta…”

David Rossi (Rete Sport): “Secondo me la preoccupazione maggiore della partita di domenica prossima è la presenza di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, questa situazione rende più complicato questo confronto. Ho visto le ultime partite del Genoa, è una squadra che non molla mai, molto dinamica. Baldanzi out? Se potevo scegliere, avrei preferito non giocasse Malinovskyi: da fermo è uno dei primi tre giocatori più forti del mondo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sono preoccupato, il Genoa sta lottando per la salvezza e giocherà col coltello tra i denti. Al di là di De Rossi, che è qualcosa in più per loro, Genoa-Roma resta una partita tosta, non te la porti da casa…Il fatto che non ci sia Baldanzi vi dico la verità non mi dispiace…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ma se Pisilli è questo, non sul mercato estivo non sarà il caso di puntare più sulla seconda punta da affiancare Malen, e schierare una Roma con la formula adottata l’altra sera contro la Juve? Se prendi Koopmeiners o Vlasic, qualche partita Cristante potrà pure saltarla l’anno prossimo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Gasperini non rinuncerà mai a Pellegrini, e questo so che farà sbandare la gente in ascolto. E’ l’unico calciatore che gli può battere i piazzati in un certo modo, che gli può mettere la palla in un certo modo… Poi la sua pretesa su Pellegrini sarebbe molto più alta, perchè è un calciatore che non tira più in porta. Ma in assenza di Soulè e Dybala, Pellegrini giocherà sempre per mancanza di alternative…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A Gasperini di Totti come bandiera non gliene frega un cavolo, a lui interessa un Totti calcistico e operativo, e per questo penso non ci sia ancora la fumata bianca. Se la campagna acquisti l’avesse fatta Gasperini, non avremmo visto Robinio Vaz, la saetta di Parigi pagata 25 bombe, e le altre pippe che c’ha portato, da Ferguson a Bailey. Se davano retta a Mourinho, a quest’ora avevamo McTominay o Anguissa. Però non capisco chi ieri ha insultato Cristante nel giorno del suo 31esimo compleanno: ma perchè dovete insultarlo? Secondo me è da maniaci…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sul gol della Juve del 3 a 3 sbagliano in 5 o 6, quindi è una cosa collettiva e ci metto anche un po’ di confusione da parte dell’allenatore. Il fatto di non vincere mai gli scontri diretti non ti ha mai fatto fare il salto per andare in Champions, almeno un paio all’anno vanno vinti… Infermeria? Su Hermoso qualche speranza c’è, tra oggi e domani potrebbe anche tornare in gruppo. Su Soulè non ci sono novità, bisogna capire se avvertirà meno dolore. Dybala oggi tornerà e se non ci saranno sorprese me lo aspetto in campo contro il Genoa…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il rammarico è che tu a Napoli eri in vantaggio e ti sei fatto riprendere nel finale, lì secondo me con dei cambi sbagliati. Poi contro la Juventus è successo qualcosa di paranormale: ma come fai a subire quel tipo di rimonta lì con due gol di vantaggio, uno stadio che canta di gioia e un avversario morto davanti. Adesso devi essere bravo a non disperdere questo vantaggio che hai, che non è enorme, ma va gestito al meglio…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Robinio Vaz? Dopo averlo visto in quegli spezzoni, penso che Gasperini abbia deciso di lavorarci in allenamento… Il destino è nelle mani della Roma, e ora vorrei sforzarmi a non vedere i risultati delle altre. Se la Roma vince le sue partite non la riprende più nessuno… Totti? Ormai è solo una questione di tempo, i contatti sono in corso e si è quasi arrivati a un accordo col consenso e col sorriso di Gasperini. Io però noto una cosa: su questa vicenda hanno parlato tutto, tranne chi deve decidere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve pensare di dover fare a meno di Dybala e Soulè, ma è un problema ora che si giocano tante partite una dietro l’altra, c’è bisogno di tutti. A Marassi, ve lo dico, lo stadio sarà tutto pieno: c’è un attesa spasmodica per questa partita. La Roma deve vincere, e diventa anche quello un passaggio molto pericoloso…Io a cose normali portiere, coppia centrale, regista e punta centrale non li tolgo mai, li faccio giocare fino allo svenimento…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se faccio la soppesata tra il dare e l’avere, secondo me Dybala ha preso troppo in relazione a quello che ha dato in questi anni. Se la Roma si accontenta della giocata, va bene…mi sembra sia rimasto uno che fa un paio di giocate a partita sperando gli riescano. Se è arrabbiato perchè non gli fanno il contratto, ma perchè, che devono fare, battergli le mani? Lui pensava di poter rimanere, ora dovrà trovare un ingaggio in Arabia perchè in Europa mi sembra molto difficile. Per me rimane una delle più grandi delusioni, è stato preso per fare il salto di qualità e invece la qualità si è abbassata clamorosamente…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Non sono certo che Dybala possa giocare dal primo minuto domenica, ma a partita in corso sì. Mi ricordo quando ha giocato con Malen e il rendimento dell’olandese è stato addirittura superiore a quello abituale, per questo il rientro di Dybala può essere importante…”

