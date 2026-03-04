Primavera, la Roma passa a Frosinone per 2 a 0 e vola in vetta: brilla Arena

La Roma Primavera continua a correre e si prende la vetta in solitaria del campionato. I giallorossi di Federico Guidi espugnano il campo del Frosinone Primavera con un netto 2-0, al termine di una gara controllata e a tratti dominata.

Il match si sblocca nel primo tempo con il gol di Carlaccini, bravo a finalizzare un’azione insistita nell’area avversaria. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato Seck, che chiude definitivamente i conti e certifica la superiorità giallorossa.

Tra i protagonisti di giornata spicca il nome di Antonio Arena. L’attaccante è stato una costante spina nel fianco della difesa ciociara, risultando decisivo in entrambe le azioni dei gol e sfiorando personalmente la rete in più occasioni. Prestazione di grande personalità, fatta di sacrificio, movimenti e presenza offensiva continua.

Con questo successo esterno la Roma Primavera rafforza il primato in classifica, confermando solidità, continuità di risultati e una crescita evidente che la candida con forza a protagonista assoluta della stagione.

IL TABELLINO

FROSINONE: Minicangeli; Obleac, Pelosi, Ndoye; Grosso, Schietroma, Majdenic (46′ Buonpane), Toci (62′ Molignano), Befani; Colley (62′ Cichero), Gori (76′ Mboumbou).

A disp.: Di Giosia, Rodolfo, Luchetti, De Filippis, Zorzetto, Jobe, Carpentieri.

All.: Cinelli.

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini (72′ Nardin), Di Nunzio (82′ Arduini), Bah, Litti; Almaviva (57′ Della Rocca), Maccaroni (82′ Panico); Arena.

A disp.: Kilvinger, Tumminelli, Zinni, Morucci, Scacchi, Paratici, Bonifazi.

All.: Guidi.

Marcatori: 10′ Carlaccini, 54′ Seck.

