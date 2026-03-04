ULTIME DA TRIGORIA – Personalizzato per Dybala, out Soulè ed Hermoso. Ferguson torna a Brighton in accordo con la Roma

Arrivano aggiornamenti da Trigoria in vista della partita di domenica prossima contro il Genoa. Questa mattina la squadra è scesa in campo per una seduta di lavoro mattutina, con lo staff di Gian Piero Gasperini attento soprattutto alla gestione delle singole situazioni fisiche.

Paulo Dybala non ha lavorato con il gruppo: per l’argentino è stato previsto un programma personalizzato, utile a gestire al meglio il rientro graduale dopo il recente stop. Restano invece a parte Soulé e Hermoso, che continuano il proprio percorso differenziato.

Proseguono le terapie per Dovbyk, mentre sul fronte Ferguson arrivano novità importanti: l’attaccante, in accordo con la Roma, si trova a Brighton per sottoporsi a visite specialistiche di approfondimento alla caviglia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini