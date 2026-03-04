FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 4 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Vaz, il rimbrotto di Gasp in amichevole

Robinio Vaz ha accumulato poche presenze da quando è arrivato a gennaio: mezz’ora a febbraio e 180 minuti in panchina tra Cremonese e Juventus. L’attenzione è salita dopo un richiamo di Gasperini per un atteggiamento non gradito durante il test contro la Lodigiani. L’allenatore sa bene che l’ambientamento di un diciottenne all’estero richiede tempo, ma con i 25 milioni spesi dal Marsiglia le aspettative restano alte: Vaz deve ancora trovare continuità e convinzione in campo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Baldanzi non ce la fa: salta la Roma

Tommaso Baldanzi sarà costretto a saltare la sfida in programma domenica alle 18:00 al Marassi contro i suoi ex compagni: per lui risentimento alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate dopo Genoa-Roma, certo dunque il forfati contro i giallorossi. (Corsport)

Ore 8:15 – Primavera in apnea: oggi Roma a Frosinone

Dopo il successo sul Milan che è valso il primo posto, la baby Roma scende in campo oggi alle 14 contro il Frosinone (diretta su Sportitalia). In dubbio Arena, ormai stabilmente con i grandi, possibile conferma di Morucci al centro dell’attacco. Alla vigilia Federico Guidi è chiaro: “Quando arrivano anche i risultati cresce l’autostima, ma sarà una prova di maturità: campo difficile, squadra fisica e motivata a salvarsi”. Attese alcune rotazioni, con Della Rocca e Di Nunzio candidati a tornare titolari. (Corsport)

