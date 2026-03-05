Niente Genoa per Hermoso e Soulè: ecco quando torneranno in gruppo

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Trigoria in vista della trasferta contro il Genoa. Secondo quanto riferito dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, Matías Soulé e Mario Hermoso non riusciranno a recuperare in tempo per la gara di domenica.
L’argentino e il difensore spagnolo stanno ancora lavorando per smaltire i rispettivi problemi fisici e non prenderanno parte alla sfida di Marassi contro la squadra allenata da Daniele De Rossi.
Il programma dello staff medico giallorosso, però, lascia spazio all’ottimismo per i giorni successivi. Il rientro in gruppo di entrambi è previsto nel corso della prossima settimana. L’obiettivo è permettere a mister Gasperini di ritrovare due pedine importanti già per il successivo impegno di campionato.
Se i tempi verranno rispettati, Soulé e Hermoso dovrebbero tornare a disposizione per la trasferta sul campo del Como, uno scontro diretto nella corsa alla Champions League.
Redazione GR.net
Meglio non affrettare il recupero.
L’ideale sarebbe poterli risparmiare per averli pienamente recuperati al rientro dalla sosta per le nazionali, quando, se qualificati ai quarti di EL, da 4 al 19 aprile avremo un secondo tour de force con 5 partite in 15 giorni.
Per questo primo gruppo di partite ravvicinate prima della sosta e che terminerà con la sfida col Lecce mi accontenterei del recupero di Dybala.
Soulè soprattutto ha bisogno di recuperare bene per tornare ad essere determinante nella fase finale della stagione.
