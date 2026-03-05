Roma, la road map per la Champions

La stagione della Roma entra nel momento più delicato. Cinque partite in quindici giorni e due strade per inseguire la Champions League: il campionato e l’Europa. Dopo il 3-3 contro la Juventus, la squadra di Gian Piero Gasperini è chiamata a ripartire subito.

Il primo ostacolo è la trasferta di Marassi contro il Genoa guidato da Daniele De Rossi, squadra in piena lotta salvezza e quindi affamata di punti. Sarà solo l’inizio di un vero e proprio tour de force: giovedì l’andata degli ottavi di Europa League sul campo del Bologna, poi lo scontro diretto in casa del Como, il ritorno europeo all’Olimpico e infine la sfida interna con il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Un ciclo che può indirizzare l’intera stagione. L’obiettivo è duplice: difendere il quarto posto in campionato e restare in corsa in Europa, un percorso che potrebbe spalancare a sua volta la porta della Champions. A dare fiducia allo staff giallorosso c’è anche la storia recente delle squadre di Gasperini.

I suoi gruppi tendono infatti a crescere nella parte finale della stagione: tra marzo e maggio la media realizzativa delle sue squadre nell’era Atalanta è stata di 1,96 gol a partita. Un dato che racconta di squadre capaci di accelerare proprio quando la stagione entra nel vivo. Lo dimostrò anche il 2024, con il successo storico contro il Liverpool nei quarti di Europa League e la contemporanea rimonta in campionato.

Il calendario fitto non spaventa il tecnico piemontese. «Più si gioca, meglio è», è il suo mantra, a patto però di avere la rosa il più possibile al completo. Da Trigoria arrivano segnali incoraggianti: Paulo Dybala ha svolto lavoro personalizzato programmato dopo il permesso per la nascita della figlia, ma dovrebbe tornare in gruppo e candidarsi per la trasferta di Genova. Diversa la situazione di Matías Soulé, ancora alle prese con la pubalgia e con l’obiettivo di rientrare per la gara europea di Bologna. Ancora fermo Evan Ferguson, volato a Brighton per una nuova visita specialistica alla caviglia.

Sul fronte campionato, i numeri tracciano con chiarezza la rotta. Per centrare la Champions la Roma dovrebbe arrivare a quota 71 punti. Tradotto: servono circa 20 punti nelle ultime 11 giornate. Un obiettivo che non appare proibitivo, considerando che i giallorossi giocheranno cinque partite all’Olimpico (15 punti disponibili) e sei in trasferta (18 punti).

La chiave, però, sarà ritrovare solidità difensiva dopo le recenti partite ricche di gol. Il margine per centrare l’obiettivo c’è ancora: molto passerà dalle prossime due settimane, quelle in cui la stagione della Roma inizierà davvero a prendere forma.

