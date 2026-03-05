Ferguson a pezzi, con la Roma è già finita: a Gasp non resta che Vaz

Il talento c’è, il fisico pure. Ma per Evan Ferguson il problema è sempre lo stesso: le caviglie. Il giovane centravanti irlandese, 188 centimetri di potenza e prospettiva, continua infatti a convivere con un fastidio cronico che lo accompagna praticamente dall’inizio della sua carriera. Un limite che, ancora una volta, sta condizionando pesantemente la sua stagione.
Anche quest’anno il percorso del numero nove giallorosso è stato segnato dagli stop. Un copione già visto nelle annate precedenti, quando il giocatore militava in Premier League. La fragilità delle sue caviglie continua infatti a rappresentare il vero ostacolo alla continuità, trasformando il suo campionato in una lunga serie di stop.
Nelle ultime ore l’attaccante è tornato a Brighton per sottoporsi a una visita specialistica che dovrà chiarire l’entità del problema. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di un intervento chirurgico, eventualità che sta prendendo piede col passare dei giorni e che renderebbe di fatto già chiusa la sua stagione.
Uno scenario che pesa anche sulle valutazioni future. Ferguson era arrivato la scorsa estate in prestito con un diritto di riscatto fissato attorno ai 38 milioni di euro, cifra che, ovviamente, la Roma non investirà alla luce della situazione fisica e del rendimento condizionato dagli infortuni.
L’assenza dell’irlandese rappresenta inoltre un grattacapo per Gasperini, che contava su di lui come alternativa a Donyell Malen nel reparto offensivo. Il tecnico giallorosso dovrà infatti fare a meno anche di Artem Dovbyk, fermo ai box per un problema fisico che lo terrà indisponibile almeno fino al prossimo aprile.
Di conseguenza, per il ruolo di vice-Malen resta soltanto Robinio Vaz, giovane attaccante francese acquistato da Frederic Massara durante il mercato invernale come investimento per il futuro. Circostanze che però lo costringono ad accelerare i tempi: con diversi impegni ravvicinati all’orizzonte e la ripresa dell’Europa League, la Roma potrebbe dover chiedere subito risposte al suo nuovo talento offensivo.
Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero
questo sarà un problema perchè non può giocarle tutte malen
Giocherà Vaz.
Vaz….. un 18enne…..
Ammesso che il giocatore sia valido e valga l’investimento enorme fatto, sarebbe il modo migliore per bruciarlo.
ci sono tanti giovani che giocano e non capisco perchè i nsotri si debbano bruciare e gli altri non si bruciano. giocaherò quando serve, prednerà i suoi cazziatoni e crescerà. visto che sarà uno degli attaccanti della prossima stagione, è meglio che cominci a giocare per prendere dimestichezza con schemi compagni, etc.
Malen non le può giocare tutte e va preservato!
Rod solo in Italia consideriamo dei 18enni inabili a giocare…. l’età non deve essere la discriminante per rendere un calciatore utilizzabile o meno. Secondo il mio modesto parere non è ancora pronto per essere una valida alternativa a Malen ma questo passa il convento. Non possiamo pensare che l’olandese le giochi tutte fino a fine stagione. Io resto sempre della mia idea: quando spendi 25M per un calciatore, quello deve essere bello che pronto!
Perché? Arena mica si è bruciato, anzi…
Non è possibile una jella del genere tutte a noi capitano speriamo di svuotare l’infermiera prima possibile
Capitano tutte a noi ???
Aveva passato un anno in infermeria e quel genio di Massara ci ha messo tutta l’estate per prendere proprio lui…
mica capitano solo a noi! Il Napoli che dovrebbe dire?!
mamma che scenario…. Massara una ne azzecca e tre ne sbaglia…
credo che a questo punto sia difficile anche il.proseguimento della carriera ad alti livelli … era da restituire a gennaio
Perchè in effetti il Brighton non vedeva l’ora di pagare 6 mesi di stipendio a un infortunato,
peccato non averci pensato….
Sfortunato e fragile questo ragazzo, col senno di poi siamo tutti bravi certo è che forse alle visite mediche bisognava essere più accurati visto lo storico.
L’ho detto altre volte e lo ripeto ancora , solo in Italia un ragazzo di 19 anni, viene considerato non pronto per scendere in campo , anche da titolare, con tutto il rispetto del Genoa, ma per me Vaz domenica prossima, può partire pure dal primo minuto.
Il messaggio che passa in questo tipo di articoli è che stiamo inguaiati e che resta solo Vaz, come a dire non resta nessuno come alternativa e non giusto verso il ragazzo.
totti era titolare a 17 anni, non è questione di età ma di capacità
ti dirò: aggregherei subito anche arena…
Ciao Gaetano hai ragione da vendere sul discorso anagrafico, il problema è che Vaz sembra uscito un pochino dai radar del Mister. Probabilmente dopo averlo visto per qualche minuto in partita l ha giudicato non così pronto e gli sta riservando la stessa cura riservata a Ghilardi : visto, bocciato, lavoro e riproposto come praticamente titolare. Almeno questo è quello che mi auguro.
Vaz lo vedremo in campo in questo tour de force credo. Ma questo non tanto perchè Gasp ci conti quanto piuttosto perchè non penso possa far giocare Malen ogni tre giorni e quindi farà di necessità virtù. Il problema è che senza Malen la Roma diventa molto meno efficace in attacco.
Ridicoli, secondo loro uno a 19 anni dovrebbe ancora fare un campionato patetico come quello Primavera, andando avanti in questo modo siamo diventati un calcio di secondo livello e coventrizzato la Nazionale.
La jella centra fino ad un certo punto ….se l ucraino dava certezze almeno sulla tenuta fisica ,su Ferguson c erano piu dubbi che certezze …. è questo il problema atavico di questa squadra dal 1927…manca sempre un tassello ,un colpo di fortuna un qualsivoglia aspetto per giungere finalmente a dama
Abbi fede figliolo…siamo sulla strada giusta
operazione di mercato capolavoro, adesso vi raccomando riscatto a 38 milioni.
Quanto sei scontato……
Cosa dicono adesso gli Irlandesi sulle parole di Gasp?
Io penserei anche ad Arena ogni tanto.
Massara è un top in Europa è uno dei migliori talent scout (chiedere a Sabatini e Maldini), e deve rimanere a Roma. Ferguson è in prestito, con Vaz ci toglieremo tante soddisfazioni. Come punta centrale abbiamo Malen, Vaz e Arena, sono forti e diventeranno fortissimi.
….perchè? Sabatini e Maldini che t’hanno detto?
il vice di Malen al momento è Arena, e ad Aprile si spera diventerà Dovbyk.
Be ancora difendete Massara !Gasparini voleva kristovic e lui che fa te porta uno con uno score di infortuni da far paura primo capolavoro, Gasperini voleva Sancho e lui te porta il jamaicano anche lui sempre rotto .Certo che giocherà Vaz non puoi tenere 25 mila euro in panchina non dandogli tempo di crescere . Complimenti Totti al più presto come era maldini nel milan a scegliere i giocatori .Cmq l unico mercato che conosce il francese al milan portò magnin e leao da noi il marocchino e vaz complimenti di nuovo.
Massara non era il top d’Europa?…lo dicono pure Maldini e Sabatini
Massara ha fatto sbagli, è ovvio, ma non è che i due giocatori che menzioni stiano facendo faville…
” …ricorda bonny ” ; liedholm avrebbe detto ironicamente che gli ricordava pelè ( ma lo avrebbe lasciato in tribuna )
piuttosto non sarebbe ora di far disputare qualche spezzone di partita ad arena ?
Sempre un po di più Arena ci darà…
Basta crederci! C’è anche lui.
