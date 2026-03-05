Ferguson a pezzi, con la Roma è già finita: a Gasp non resta che Vaz

Il talento c’è, il fisico pure. Ma per Evan Ferguson il problema è sempre lo stesso: le caviglie. Il giovane centravanti irlandese, 188 centimetri di potenza e prospettiva, continua infatti a convivere con un fastidio cronico che lo accompagna praticamente dall’inizio della sua carriera. Un limite che, ancora una volta, sta condizionando pesantemente la sua stagione.

Anche quest’anno il percorso del numero nove giallorosso è stato segnato dagli stop. Un copione già visto nelle annate precedenti, quando il giocatore militava in Premier League. La fragilità delle sue caviglie continua infatti a rappresentare il vero ostacolo alla continuità, trasformando il suo campionato in una lunga serie di stop.

Nelle ultime ore l’attaccante è tornato a Brighton per sottoporsi a una visita specialistica che dovrà chiarire l’entità del problema. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di un intervento chirurgico, eventualità che sta prendendo piede col passare dei giorni e che renderebbe di fatto già chiusa la sua stagione.

Uno scenario che pesa anche sulle valutazioni future. Ferguson era arrivato la scorsa estate in prestito con un diritto di riscatto fissato attorno ai 38 milioni di euro, cifra che, ovviamente, la Roma non investirà alla luce della situazione fisica e del rendimento condizionato dagli infortuni.

L’assenza dell’irlandese rappresenta inoltre un grattacapo per Gasperini, che contava su di lui come alternativa a Donyell Malen nel reparto offensivo. Il tecnico giallorosso dovrà infatti fare a meno anche di Artem Dovbyk, fermo ai box per un problema fisico che lo terrà indisponibile almeno fino al prossimo aprile.

Di conseguenza, per il ruolo di vice-Malen resta soltanto Robinio Vaz, giovane attaccante francese acquistato da Frederic Massara durante il mercato invernale come investimento per il futuro. Circostanze che però lo costringono ad accelerare i tempi: con diversi impegni ravvicinati all’orizzonte e la ripresa dell’Europa League, la Roma potrebbe dover chiedere subito risposte al suo nuovo talento offensivo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero