Roma, i “fantastici quattro” nel mirino: quante richieste per i big

La Roma ha tra le mani un tesoro giovane e prezioso, destinato a crescere ancora: Wesley, Matias Soulé, Evan N’Dicka e Manu Koné, pronti a farsi notare anche oltre i confini italiani. Il quartetto rappresenta lo zoccolo duro della squadra per rendimento e valore di mercato, senza considerare l’incedibile Svilar.

Ognuno di loro porta in campo caratteristiche peculiari: Wesley percorre la fascia con continuità e intensità, Soulé sa svicolare tra le marcature come fosse invisibile, N’Dicka si accende nei contrasti come una torcia umana, mentre Koné mostra una forza fisica difficile da contenere.

Le prime attenzioni dall’estero non sono tardate ad arrivare. Il Manchester City segue Wesley, autore finora di 4 gol e 2 assist in stagione, capace di combinare duttilità difensiva e spinta offensiva. Il Borussia Dortmund punta gli occhi su Soulé, fermo momentaneamente per pubalgia ma protagonista della prima parte di stagione con 7 gol e altrettanti assist.

Koné, mediano di grande forza e personalità, ha visto lievitare il suo valore dai 18 milioni pagati dalla Roma a oltre 50 milioni, suscitando interesse di PSG, Juventus e Milan. Infine, Ndicka, arrivato a parametro zero dall’Eintracht nel 2023, è monitorato dal Bayern Monaco, con una possibile plusvalenza vicina ai 40 milioni.

La politica del club resta coerente con la sostenibilità e il rispetto del settlement agreement UEFA: attenzione al monte ingaggi e investimenti mirati sui giovani. Tuttavia, se la qualificazione in Champions League dovesse sfuggire, la cessione di uno o più elementi del quartetto potrebbe diventare inevitabile, rappresentando una fonte significativa di plusvalenze. In ogni caso, i “fantastici quattro” rimangono oggi il vero tesoro della Roma, pronto a influenzare il presente e il futuro della squadra.

Fonte: Corriere dello Sport