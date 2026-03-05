Roma, i “fantastici quattro” nel mirino: quante richieste per i big

La Roma ha tra le mani un tesoro giovane e prezioso, destinato a crescere ancora: Wesley, Matias Soulé, Evan N’Dicka e Manu Koné, pronti a farsi notare anche oltre i confini italiani. Il quartetto rappresenta lo zoccolo duro della squadra per rendimento e valore di mercato, senza considerare l’incedibile Svilar.
Ognuno di loro porta in campo caratteristiche peculiari: Wesley percorre la fascia con continuità e intensità, Soulé sa svicolare tra le marcature come fosse invisibile, N’Dicka si accende nei contrasti come una torcia umana, mentre Koné mostra una forza fisica difficile da contenere.
Le prime attenzioni dall’estero non sono tardate ad arrivare. Il Manchester City segue Wesley, autore finora di 4 gol e 2 assist in stagione, capace di combinare duttilità difensiva e spinta offensiva. Il Borussia Dortmund punta gli occhi su Soulé, fermo momentaneamente per pubalgia ma protagonista della prima parte di stagione con 7 gol e altrettanti assist.
Koné, mediano di grande forza e personalità, ha visto lievitare il suo valore dai 18 milioni pagati dalla Roma a oltre 50 milioni, suscitando interesse di PSG, Juventus e Milan. Infine, Ndicka, arrivato a parametro zero dall’Eintracht nel 2023, è monitorato dal Bayern Monaco, con una possibile plusvalenza vicina ai 40 milioni.
La politica del club resta coerente con la sostenibilità e il rispetto del settlement agreement UEFA: attenzione al monte ingaggi e investimenti mirati sui giovani. Tuttavia, se la qualificazione in Champions League dovesse sfuggire, la cessione di uno o più elementi del quartetto potrebbe diventare inevitabile, rappresentando una fonte significativa di plusvalenze. In ogni caso, i “fantastici quattro” rimangono oggi il vero tesoro della Roma, pronto a influenzare il presente e il futuro della squadra.
Fonte: Corriere dello Sport
In effetti so’ du mesi che è invisibile.
L’unico per cui non ci si strapperebbe i capelli se venisse ceduto è Soulè
Per me, gli incedibili, sono Weslery (qualcuno a Roma diceva che era più forte Bruno Peres…) e Ndicka. Evan è il difensore più forte della serie A, e fisicamente è un carroarmato.
Soulé, è un continuo “vorrei ma non posso”: sembra essere sempre sul punto di esplodere, poi, accade qualcosa. Se dovessero arrivare 40 cucuzze, lo farei partire.
Discorso simile per Koné: mancano i suoi goal ed i suoi assist, se dovesse fare un grande mondiale, e dovessero arrivare richieste fuori mercato…io lo farei partire assolutamente.
Lasciamo stare le valutazioni, che poi le fanno le squadre, quelli da cedere per fare plusvalenze in ottica FPF sono Cristante, Mario Hermoso e Mancini, da aggiungere a Salah-Eddine, Abdulhamid (ove non si ritenesse di riportarlo a Roma), Baldanzi e qualche primavera. Da non toccare assolutamente Svilar, Wesley, Konè e Pisilli, oltre a Ghilardi e Ziolkowski. Ovviamente non cito Malen, che sarà riscattato a fine anno. Da lasciare andare Pellegrini e Dybala, a meno che non rinnovino a due milioni senza bonus che non siano di squadra e per obiettivi veri (vittoria di un trofeo), oltre a Celik.
Le squadre straniere forse potrebbero avere il potenziale per poter acquistare uno dei nostri giocatori. Riguardo le squadre italiane sono le solite chiacchere che durano fino a fine giugno. Poi arriva luglio, si devono tirare fuori i soldi e parte il giro dei prestiti, i parametri zero e tutti piangono miseria con pagamenti a rate.
finalmente abbiamo giocatori di livello. finalmente potremmo fare tesoretto, dopotutto la fortuna del Napoli iniziò proprio così. Forza Roma!!
Ma che ansia con sta storia delle cessioni!!
Io mi gratto.
Purtroppo La Roma è ancora considerata una provinciale, come alza la testa in classifica tentano di decapitarla, come accadeva ai tempi di Emerson con i certificati medici, una presa in giro di una mafia senza vergogna che ancora oggi con metodi diversi sembra cercare l medesimi risultati.
Allora per il 90 per cenbto delle persone i gicatori della Roma sono delle p…e , però tutti seguono o sognano… Svilar, Soule, Malen, Ndicklq, Kone, Pisilli, Ghilardi, Venturino…. quindi metteteve d’accortdo o so scarsi o perchè ki volete compra ?
Non capisco questi articoli con ancora tante partite da giocare a cosa servano…se non a creare polemiche e togliere concentrazione.
Personalmente… Soulè è bravo, ma non è questo fenomeno che si vuole far credere. Si intestardisce nei dribbling senza alzare la testa, sparisce quando viene marcato da difensori più qualitativi (per questo non incide mai nei big match). Se un sacrificio fosse necessario, sarebbe a mio avviso quello meno doloroso, oltretutto è tra i più pompati dai media quindi avrebbe anche un prezzo più alto. Tutti dicono che Ndicka sarebbe il più sacrificabile, ma un difensore INTEGRO di 27 anni, con rendimento costante, alta resistenza fisica e buona capacità di impostazione…non è così semplice da rimpiazzare
Sono convinto che se verranno riconfermati i giocatori chiave che sono essenzialmente quattro svilar konè e Malen e wesley gli altri sacrificabili solo a fronte di nuovi investimenti, dall’anno prossimo cominceremo a divertirci già dalla prima giornata. Credo che indipendentemente dal raggiungimento della Champions, dall’anno prossimo saremo tranquillamente nelle quattro di testa.
Già la squadra di adesso è fortissima rispetto a quella che ha cominciato il campionato
Considero incedibili N’Dicka, Svilar, Kone, Ghilardi, e Wesley.. Su Soule invece a fronte di un’offerta adeguata non mi opporrei alla cessione. Inoltre direi che Malen se continua così a breve sarà il pezzo più pregiato di questa squadra, e pioverànno richieste da tutta Europa…
Ancora? Ma perché volete far sembrare la Roma un supermercato? Ma chi hanno venduto i Friedkin in 6 anni di gestione tra i big? È un’offesa ad una proprietà ricca che viene fatta passare per degli straccioni e ad un’ intera tifoseria
Che bell’articolo!!
Se la Roma cedesse uno dei quattro giocatori citati sarebbe come l’Udinese, che ogni anno riesce a vendere qualche suo giocatore facendo quadrare il bilancio ma che è lontana anni luce dalla EL (non dalla Champions).
E ricordo a tutti che l’Udinese ha il famoso stadio di proprietà che non le è servito nulla per essere economicamente più forte.
5 anni di Friedkin per tornare alla politiche di Pallotta che però aveva un certo Sabatini come DS, grazie al quale le risorse del trading erano spese bene e stavamo sempre in Champions.
Immaginate cosa ci potrebbe fare con i soldi di Ndicka Massara.. prendiamo 10 Vaz.
Spero che entri presto in società come DT Francesco Totti
Juventus e milan l’unica cosa che possono permettersi di Konè è la figurina.
Per non parlare poi del fatto che Konè titolare della Francia vale 50 milioni, Frattesi titolare fisso della panca dell’Inter e della scarsissima nazionale italiana ne varrebbe 30. Non fa una piega.
Certo che la stampa (soprattutto romana) è veramente deleteria…Roma Juve 3-3…la Roma è quarta con 4 punti di vantaggio…e le notizie della Juventus parlano di acquisti mentre della Roma si parla di cessioni e plusvalenze tanto care a certi tifosi.
Stessa stampa al soldo dei procuratori e agenti che osanna i soliti noti per un calcio d’angolo battuto come Cristo comanda.
La cosa triste però è che noi ce cascamo come polli…saluteremo con gioia i rinnovi di gente ormai vista e rivista da anni e con altrettanta gioia esulteremo per la o le plusvalenze dei giocatori oggettivamente buoni (ossia che sono forti anche per chi non tifa Roma) che abbiamo.
Ma in fondo…ma che ce frega de vince qualcosa?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.