“ON AIR!” – ROSSI: “Se ci preoccupiamo del Genoa, a Como manco ci presentiamo”, ORSI: “Tra i liguri e la Roma non c’è paragone”, CASANO: “Senza Wesley potrebbero giocare sia Venturino che Zaragoza”

David Rossi (Rete Sport): “La Cremonese vale il Genoa, e allora perchè non possiamo andare là a imporre la nostra superiorità? Siamo noi che contribuiamo a creare l’ansia da prestazione col Genoa, a crearci troppi problemi mentali. La Roma è più forte del Genoa, a prescindere dalle assenze che ci saranno. Se noi abbiamo 51 punti e loro 27 ci sarà un motivo. Se noi siamo così tanto preoccupati del Genoa, allora a Como manco ci presentiamo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma ha un problema diffidati e ha un problema di assenze, perchè l’assenza di Wesley pesa tanto. Tolto Malen, Wesley è il giocatore più importante della Roma, è stato un fattore. Celik e Rensch non mi sembrano una grande coppia di esterni. Avete visto ieri Zappacosta, io divento matto…è diventato Cafu e Candela insieme, che peccato che nella Roma si sia fatto male…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Nel calcio non sempre chi ha più qualità vince le partite, sarebbe troppo facile. Nelle partite secche, soprattutto nelle ultime giornate, quando vai su campi particolari come quello del Genoa, non te le porti mai da casa. Per me è la stessa difficoltà che avrà il Como a Cagliari, non sono due partite scontate…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io contro il Genoa non escludo che Gasperini possa sorprendere tutti e giocare con Zaragoza, Malen e Venturino. Considerando che sulle fasce avrai due terzini veri, due più bravi a difendere che ad attaccare come Celik e Rensch, io penso che due esterni e Malen te li puoi permettere contro il Genoa, una squadra che in difesa fa acqua. Il Genoa non va aspettato, va attaccato…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La Roma tra coppa e campionato dovrà alternare giocatori. Io su Zaragoza avevo dei dubbi fin dal primo giorno, lui è un calciatore che con la palla tra i piedi può dire la sua, ma in fase di recupero e di rincorsa ha dei limiti. A me Venturino sembra uno che per passo abbia la predisposizione a giocare anche 70-80 minuti…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Se la Roma darà retta a Gasperini, servirà prendere 6-7 giocatori durante il prossimo mercato. Però molto dipenderà dalla Champions, perché il quarto posto servirà tanto sul mercato la prossima estate. Dovranno fare una rivoluzione, servirà investire forte…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La stagione della Roma la definirei “speranzosa“. Pensavo ci volesse più tempo per vedere certi principi di gioco, tante cose sono andate per il verso giusto da subito. Questa è la miglior stagione degli ultimi anni, con qualche innesto si può sperare di fare qualcosa di importante. Questo è un punto di partenza da cui si può migliorare, e se si recuperasse qualcuno lì davanti sarebbe importante…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Gasp non farà calcoli e manderà in campo sempre la formazione migliore a disposizione, sia domenica a Genova, che contro il Bologna. La Roma non avrà Wesley, che è uno degli imprescindibili: possiamo arrivare a dire che c’è una Roma con Wesley e una senza. Io non escludo che contro il Genoa possano giocare quattro centrocampisti: Pisilli con Konè, e sulla trequarti Cristante e Pellegrini. Vaz? Secondo me è stato valutato arrivando alla conclusione che il ragazzo deve crescere e formarsi, e quindi al momento non è un’opzione prioritaria. Penso che Dybala possa ricicciare da falso nove…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io sul 3 a 1 della Roma contro la Juve ho sperato nel pareggiotto come risultato accettabile col Genoa, e invece… A Marassi domenica ci saranno 31mila spettatori, lo stadio sarà strapieno, ci saranno tutte le condizioni affinché il Genoa faccia una grande partita, poi se non viene il pareggio cosa volete che vi dica, è un risultato che alla Roma non sta bene…Ora bisogna capire se Robinio Vaz sarà pronto per dare una mano, saranno importanti questi calciatori…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Domenica è una partita caratteriale più che tecnica, perché tra le due squadre non c’è paragone. Il Genoa si deve salvare ed entrerà in campo con più paura, la Roma con Malen ha trovato il suo modo di giocare. In questo momento a livello tecnico c’è distacco. L’assenza di Wesley può pesare, ma chi entra può fare bene. C’è più paura di quanto si possa pensare, la Roma secondo me la vince…Malen in panchina? Non c’è alternativa in questo momento, le prossime tre sono partite da grandi e non da piccoli, e lui deve giocare. I calciatori più importanti devono giocare sempre…”

