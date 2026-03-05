Genoa-Roma: arbitra Colombo con Mazzoleni al VAR

Domenica alle ore 18 la Roma scenderà in campo al Luigi Ferraris contro il Genoa, sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. La partita segna l’inizio di un periodo intenso per i giallorossi: cinque gare da giocare in appena 14 giorni, un vero e proprio tour de force che metterà alla prova la profondità della rosa.
A dirigere l’incontro sarà Andrea Colombo della sezione di Como, alla sua 12^ stagione in campionato. Gli assistenti designati sono Rossi e Vecchi, mentre al VAR opererà Mazzoleni, supportato dall’AVAR Manganiello. Queste le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
LEGGI ANCHE – Capello, che attacco agli arbitri: “Sono una mafia”. Poi lo sfogo su Var e rigori
NAPOLI – TORINO Venerdì 6/03 h. 20.45
FABBRI
BAHRI – POLITI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
CAGLIARI – COMO Sabato 7/03 h. 15.00
MARINELLI
MORO – BIFFI
IV: AYROLDI
VAR: NASCA
AVAR: GUIDA
ATALANTA – UDINESE Sabato 7/03 h. 18.00
RAPUANO
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
JUVENTUS – PISA Sabato 7/03 h. 20.45
SACCHI J.L.
DI GIOIA – LAUDATO
IV: TURRINI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
LECCE – CREMONESE h. 12.30
SOZZA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: PAIRETTO
VAR: DI PAOLO
AVAR: FOURNEAU
BOLOGNA – H. VERONA h. 15.00
MUCERA
BINDONI – TEGONI
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
FIORENTINA – PARMA h. 15.00
ZUFFERLI
IMPERIALE – CECCON
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARIANI
GENOA – ROMA h. 18.00
COLOMBO
ROSSI M. – VECCHI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MANGANIELLO
MILAN – INTER h. 20.45
DOVERI (foto)
BACCINI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI BELLO
LAZIO – SASSUOLO Lunedì 9/03 h. 20.45
ARENA
MELI – ALASSIO
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: ABISSO