ULTIME DA TRIGORIA – Nuovo stop per Dybala: il ginocchio fa ancora male, niente Genoa

AGGIORNAMENTO – Nuovi guai per Paulo Dybala: l’argentino, che aveva cominciato l’allenamento in gruppo, si è fermato dopo pochi minuti a causa del solito dolore al ginocchio. Il guaio dunque non è risolto e il ritorno in campo della Joya resta un mistero.
Arrivano segnali incoraggianti da Trigoria a tre giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa. Nella seduta di oggi, giovedì 5 marzo, la novità più rilevante è il ritorno in gruppo di Paulo Dybala, che si sta allenando con i compagni dopo aver svolto ieri una seduta personalizzata.
L’argentino è dunque tornato a lavorare insieme al resto della squadra, anche se le sue condizioni non sono ancora al massimo. Lo staff tecnico valuterà giorno dopo giorno la sua risposta agli allenamenti con la speranza di poterlo avere a disposizione per la trasferta di domenica alle 18 sul campo del Genoa.
Le prossime sedute saranno decisive per capire se il problema al ginocchio che lo ha rallentato nelle scorse settimane sarà definitivamente alle spalle. Gian Piero Gasperini incrocia le dita e spera di recuperarlo per la gara di Marassi, anche se la situazione verrà monitorata con attenzione fino all’ultimo.
Restano invece ancora indisponibili Matías Soulé e Mario Hermoso. I due non prenderanno parte alla partita contro i liguri e puntano a rientrare gradualmente in gruppo nel corso della prossima settimana. L’obiettivo è tornare tra i convocati per la trasferta di campionato contro il Como, anche se non è escluso che il rientro possa avvenire nella sfida di Europa League contro il Bologna, sfida di coppa che precederà proprio la gara contro i lombardi. Un calendario fitto che costringerà la Roma a gestire con attenzione recuperi e rotazioni.
Redazione GR.net
Risparmiamolo per Bologna..
A Genova con Venturino e Zaragozza..
A Bologna con Dybala e Pellegrini
Forza, ruotiamo (dove si può..) I giocatori che dalla prox settimana si giocherà sempre..
il calcio è uno sport,e come dice gasp servono gli atleti, ma cosa dobbiamo risparmiare, questi la sera non si rispsrmiano affatto
vedi l’argentina
Io invece sarei per la formazione migliore a Genova. E’ a Bologna che puoi giocare con Zaragoza e Venturino, A Genova bisogna vincere. A Bologna si potrebbe anche pareggiare e giocarsela al ritorno.
ciao Andrea VE non so se sia meglio andare sul campionato o sulla coppa ma per il momento considerando i 4 punti di vantaggio sui gobbi io punterei a mettere la migliore squadra contro il Genoa, in coppa te le giochi su due partite.
spero riusciremo a fare 7 punti nelle prossime tre e poi a Milano incroceremo le dita!
Mi sa che Dybala ti abbia ascoltato, ho letto che abbia fatto qualche minuto e poi si è fermato, ho paura che non lo vediamo neanche col Bologna.
Mi sa che c’è poco da ruotare.
questo non lo vedi neanche con il bologna!!!!
ma si puo’ azzoooo
ma ruotiamolo per farlo salire sul primo
aereo per l’Argentina. lui moglie e prole.
un certo Damiano Tommasi, al rientro da un infortunio, si mise al minimo di stipendio, 1600.00 euro, mi sbaglio?
con tristezza, ma è arrivato, la carriera
è andata.
sfr. ❤️🧡💛
Ritirarsi e rinunciare a gli ultimi stipendi.
“servono giovani forti e pimpanti”…
questo vorrebbe risparmiarsi per andare al mondiale, ma non ha capito che se non gioca…al suo posto ce ne stanno 3 o 4 che lo bruciano. Nico Paz in primis!
Dybala ha già interrotto l’allenamento perché ha sentito dolore!
vi ricordo che la società era riuscita a cederlo agli emirati…i medici servono anche a questo, come un meccanico è capace di dirti quanti km puoi fare prima che ti molli un cambio o una frizione, loro ti possono dire, con una buona approssimazione, fra quante partite un ginocchio non funzionerà più, e forse in vece di scendere in piazza forse era il caso di farsi delle domande…
dybala manco ha iniziato che si è fermato nuovamente…anche basta rescissione…
Dybala ci serve col Como quando ci giochiamo tutto
Dybala ci servirà a Fiumicino quando andreamo a salutarlo
Dispiace ma allo stato attuale delle cose il calciatore, per quanto forte, è assolutamente inaffidabile.
A Bologna con Pellegrini ? Ma io lo farei giocare a Genova e Venturino a Bologna….. Su Dybala non mi pronuncio…..Se dovesse stira’ quando scende dal letto….
Si è fermato di nuovo dopo cinque minuti di allenamento.
Mi sa che si è rotto di nuovo
problema al ginocchio per dybala rientrato. pronto a ricomparire nelle prossime sfide decisive. Sinceramente io lo terrei a 8 ml a stagione ma solo se fa il 100% delle partite ,altrimenti a scalare.i contratti devo essere fatti tutti cosi ovvero legati ai risultati ,alle prestazioni non si possono dare a prescindere da tutto e tutti. cosa ne pensate?
Come rientrato? Per fortuna, pensa se non lo era. Pensi davvero che in professionista possa giocare con i frammenti del menisco sparsi con continuità senza operarsi? Ma quanti anni avete!?
Quando il menisco é “pizzicato”, l’unica soluzione è l’intervento in artroscopia. Lo dico per esperienza personale. Il trattamento conservativo è soltanto una perdita di tempo.
Esperienza personale mi sembra strano perché non credo tu sia mai stato un professionista in nulla. Nel settore amatoriale ci si gioca e spesso senza problemi però giustamente possono arrivare i dolori . Il problema comunque non è la tua opinione o la tua esperienza e nemmeno ciò che penso io ma il fatto che il giocatore è fermo da più di un mese e se si fosse operato praticamente tra 10 giorni era abile ed arruolato. Così grazie all’ esoterica aria di Trigoria ed all’ omertosità ingiustificata ci troviamo davanti all’ ennesimo forfait che sa di stagione finita sia se ormai si procede all’ operazione tardiva sia con una terapia conservativa che non gli permetterà mai di essere a disposizione per più di qualche partita. Purtroppo nella Roma si susseguono errori di gestione da dilettanti allo sbaraglio che contribuiscono alla non riuscita dell’ ottenimento degli obiettivi ipotizzati.
Ma se movessero..
basta non vedo l’ora che arrivi la fine della stagione per salutarci, potenziale il miglior calciatore dal post Totti ad indossare la maglia della Roma ma la resa é stata minima…. sempre assente nei momenti più importanti delle varie stagioni… basta!!!!! 10 milioni l’anno per cosa???!!!
8ml ….. ma mandatelo in una casa di riposo….. La Champions è troppo importante e fidatevi che non rientrerà più insieme a Ferguson e Dovbyk……A questo punto secondo me bisogna mollare qualcosa perché avanti sono veramente pochi…..
Io sarei curioso di sapere con quale faccia si possa presentare Dybala ad una trattativa per l’eventuale rinnovo con richieste che vanno sopra i 500.000 a stagione fissi…
Il resto ogni partita giocata.
Ma sono quasi certo che la faccia la trovera’ per chiedere di piu’…
Siamo a questo punto in classifica senza Dybala. Dire che ne possiamo fare tranquillamente a meno. Per fortuna che questa sceneggiata sta arrivando al termine.
Non contiamoci piú. Da qui a fine stagione senza di lui. Mi sembra evidente. E basta parlare di rinnovo. Arrivederci e grazie.
BASTA! Ma quale rinnovo. ex giocatore . 8 milioni annui. roba da farsi deridere dal mondo intero . BASTA!
Ritornerai…ritornerai…🎶…di Bruno Lauzi
Mi spiace dirlo ma e’ pronto per il Boca. A queste latitudini e’ un gioieñlo che non cI possiamo permettere.Se non con apparizioni part time di treinta minuti in qualche partita. Mettiamoci il cuore in pace ce la faremo senza di lui.
Di nuovo in infermeria, a 8️⃣ Milioni l’anno !!
E c’è chi ancora mette la scusa del FPF…
