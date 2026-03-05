FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 5 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:00 – Desideri: “Roma nel cuore, Lecce rimpianto eterno”

Stefano Desideri si racconta tra ricordi e aneddoti: “Quella sconfitta con il Lecce è una ferita che non si rimarginerà mai. Ancora ne parliamo con i miei ex compagni”. Ricorda l’esordio all’Olimpico grazie a Eriksson: “La notte prima del debutto stavo per rovinare tutto… pensavo fosse uno scherzo”. Su Di Bartolomei: “Era il mio modello e il mio idolo”. Non mancano i litigi: “Dopo un gol al Napoli dissi a Luis Suarez: ‘È per te, stro*zo’”. Tra modelli e insegnamenti: “Carlo Ancelotti senza dubbio… ti insegnava come entrare e come posizionarti correttamente”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:50 – Gasperini professore per un giorno

In giornata, precisamente alle 17:30, Gian Piero Gasperini parteciperà a un incontro con gli studenti di medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il tema dell’incontro, nel ciclo “Oltre la Medicina”, verterà sul “Coraggio di sbagliare”. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – De Rossi spera di recuperare Norton-Cuffy

Il Genoa di De Rossi prepara la sfida contro la Roma: sicuro assente Baldanzi, fermo per terapie e indisponibile contro il club che ne detiene il cartellino. In dubbio il modulo: possibile 3-4-2-1 o 3-4-1-2 con Messias favorito per sostituirlo, ma non è escluso anche il 3-5-2 con Vitinha o Ekuban accanto a Colombo. Da valutare anche Norton-Cuffy sulla destra, che continua a lavorare a parte per recuperare dal problema muscolare accusato contro il Torino. (Il Romanista)

Ore 8:30 – Roma-Bologna, settore ospiti a rischio

Resta in sospeso la decisione sulla vendita dei biglietti ai tifosi del Bologna per la gara del 19 marzo all’Olimpico. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato la valutazione, dopo aver già limitato la trasferta dei romanisti per l’andata del 12 marzo al Dall’Ara (vietata ai residenti a Roma e provincia ma consentita agli altri con tessera del tifoso). In corso contatti tra Figc, Uefa, Viminale e i due club: la sensazione è che molto dipenderà da come filerà, sul piano dell’ordine pubblico, la gara d’andata. (Il Resto del Carlino)

Ore 7:00 – Roma-Bologna, Olimpico oltre 50mila

Mentre l’Olimpico si riempie per Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League, sale anche l’attenzione sull’ordine pubblico per la gara d’andata del 12: trasferta vietata ai tifosi giallorossi dopo lo stop del Viminale, ma resta il timore che alcuni ultras possano raggiungere comunque la città emiliana. Intanto per la sfida dell’Olimpico i biglietti venduti hanno già superato quota 50 mila. (Corriere dello Sport)

