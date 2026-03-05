Stadio Roma, ufficiale: voto decisivo in Assemblea Capitolina il 13 marzo

Un nuovo passaggio istituzionale si avvicina per il progetto del futuro stadio della Roma a Pietralata. Dopo le anticipazioni circolate nei giorni scorsi, è arrivata la conferma ufficiale: il prossimo 13 marzo l’Assemblea Capitolina sarà chiamata a esprimersi su un ulteriore step dell’iter amministrativo.

A comunicarlo è stato il presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Lorenzo Marinone, che sui propri canali social ha pubblicato la convocazione ufficiale dell’Aula. Nel documento condiviso dal consigliere compare l’oggetto della Proposta n. 24/2026, che sarà sottoposta al voto dei consiglieri.

La delibera riguarda il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del nuovo impianto previsto nell’area di Pietralata, insieme alla documentazione allegata. L’Assemblea dovrà esprimersi sulla verifica di ottemperanza del progetto rispetto alle condizioni stabilite con la delibera di pubblico interesse approvata nel 2023.

Il passaggio in Aula rappresenta uno snodo importante del percorso amministrativo. In caso di approvazione, infatti, il voto dell’Assemblea Capitolina chiuderà definitivamente la fase di competenza comunale, autorizzando formalmente il sindaco a partecipare alla Conferenza di Servizi decisoria che sarà successivamente indetta dalla Regione Lazio.

