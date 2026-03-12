Bologna-Roma 1-1: le pagelle

Si è conclusa con il punteggio di 1 a 1 la gara di andata giocata questa sera al Dall’Ara tra Bologna e Roma: al gol di Bernardeschi ha risposto Pellegrini.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Renato Dall’Ara per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League:

Svilar 6,5 – Grande parata sul sinistro a giro di Bernardeschi del primo tempo, non può nulla su quello della ripresa. Incerto sul cross di Lykogiannis con Vitek che lo anticipa cogliendo la traversa.

Celik 5 – Altra prestazione deludente, davvero troppo morbido su Rowe in occasione della rete di Bernardeschi. Dal 65′ Hermoso 6 – Entra per dare solidità ed esperienza al reparto, e per riprendere il ritmo partita in vista del Como.

Ndicka 7 – Partita di grande spessore. Duello aspro con Castro, che si porta a casa con autorevolezza.

Ghilardi 6,5 – Brillante. Deve fronteggiare un cliente scomodo come Bernardeschi, ha poche responsabilità sul suo gol. Bravo negli inserimenti da dietro.

Rensch 6 – Partita ordinata, ma senza picchi. Dal 58′ Tsimikas 6 – Vale lo stesso discorso fatto per il collega olandese.

El Aynaoui 5 – Appare in calo dopo la Coppa d’Africa. Poco mordente. Dal 65′ Pellegrini 6,5 – Segna a porta vuota un gol pesante in chiave qualificazione.

Pisilli 6 – Tanta corsa in mezzo al campo, manca però un pizzico di lucidità in alcune giocate.

Wesley 6,5 – Si prende un’ammonizione ingenua, ma la prestazione è comunque molto positiva. Sempre vivace, col suo dinamismo è una spina nel fianco del Bologna. Insidiosi i suoi cross a rientrare col destro. Paradossalmente sembra trovarsi più a suo agio a sinistra rispetto a quando si sposta a destra.

Cristante 6 – Si sdoppia nel ruolo di centrocampista e trequartista. Fa così e così entrambe le cose.

Zaragoza 5 – Leggerino e fumosetto. Malen gli regala un pallone invitante che calcia malamente senza nemmeno inquadrare la porta. Non ci siamo. Dal 46′ Robinio Vaz 6 – Acerbo, ma fisicamente promettente. Dà un po più di sostanza all’attacco giallorosso in tandem con Malen.

Malen 6 – Da attaccante boa non rende. Quando invece viene servito con palla bassa nei pressi dell’area, diventa un pericolo costante. Andrebbe cercato di più con questa soluzione.

GIAN PIERO GASPERINI 6 – Risultato positivo in vista del ritorno. Troppe le assenze, cerca di fare quello che può con il materiale a disposizione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini