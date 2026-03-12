Calciomercato Roma, l’Inter non molla Konè: servono 40 milioni

L’Inter prepara diversi cambiamenti in vista della prossima stagione e uno dei reparti destinati a essere maggiormente ritoccati è il centrocampo. Tra i profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra c’è anche Manu Koné, centrocampista che continua a essere molto apprezzato a Milano.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese è considerato un rinforzo ideale dal nuovo allenatore Cristian Chivu, che lo vede come uno dei tasselli giusti per una mediana destinata a cambiare volto nel prossimo mercato estivo.
Per portare a termine l’operazione, scrive il quotidiano sportivo milanese, servirà un investimento importante: per arrivare a dama con il francese servirà un’operazione da circa 40 milioni di euro.
Fonte: Gazzetta dello Sport
la Roma è stata chiara in quanto obbiettivi. nei prossimi anni vogliono vincere.
per vincere hai bisogno di giocatori forti. Se non hai i giocatori forti, non vinci. l’equazione è semplice.
c’è da rispettare il fpf, e la Roma vuole vendere forse chi ha preso a parametro zero.
perché vendere Kone dove ricaveresti circa 15ml e un tassello da coprire che con lui hai assicurato almeno per i prossimi tre anni con un titolare?
per poi vederlo ad una diretta concorrente?
@Sick Boy – Se dovessi venderlo a 40 faresti ben più che 15mln di plusvalenza, ma comunque molto meno rispetto a quelli presi a 0 (come dici anche tu) che valgono di più, ovvero Svilar e N’Dicka.
Ora, secondo me Svilar non si può vendere, dunque se ci limitiamo al discorso economico quello più sensato sarebbe N’Dicka. Che poi vada fatto o meno è un altro discorso, ci tengo sempre a precisarlo.
Alla fine dipende sempre tutto da come sostituisci l’eventuale partente: Malen è spuntato dal nulla ed è costato una cifra umana se non bassa, visto il suo impatto in serie A; non è detto che non esista un “Malen di centrocampo”, e se lo si trovasse, per me Koné potrebbe partire, idem per un “Malen di difesa” al posto di N’Dicka.
L’unico che deve rimanere, ribadisco, è Svilar, perché il “Malen di porta” già ce l’abbiamo, ed è lui.
tirare l’acqua al proprio mulino… vai a chiedere frattesi e per la gazzetta sono 40. vengono a chiedere konè e per la gazzetta sono 40. io un po’ di differenza tra i due ce la vedo, ma non sono la gazzetta
Articolo corretto, manca però la fine, ossia come intendono pagare l’ altra gamba di Konè. 40 milioni…ne chiedono 35 per Frattesi, niente, fa già ridere cosi
Corre, filtra ma, ok segna poco. Ma, personalmente, spero resti. Non sono un massimo esperto ma con la stessa cifra quale giocatore pronto si potrà ingaggiare. Ma, tra i giocatori ‘cedibili’, preferisco lui a Mile o a Wesley. Una buona giornata a tutti
In un centrocampo a due serve esattamente uno che difenda, magari se lo metti a tre qualche rete in più la segna, fermo restando che due reti e due assist non sono neanche male, aggiunte a tutto il lavoro che svolge in mezzo al campo.
oramai non ci interessa neanche più frattesi, visto che abbiamo la versione più giovane, più alta e che corre di più: pisilli!
molti più soldi che poi massara un’altra lo trova
40 milioni per Konè’ ? Poco piu’ di quelli che l’Inter ne chiede per Frattesi…..
Incedibili Kone’, Svilar e Ndika. Cedete o vendete Mancini, Cristante e Pellegrini.
non sarebbe un grande affare ma, temo, una indispensabile plusvalenza.
ovviamente parlo di contante e non di scambi di figurine
in particolare, spero Frattesi rimanga serenamente dove sta: di calciatori diversamente alti siamo già pieni
Se parliamo di adesso Kone’ vale 40 milioni e frattesi 15 milioni, visto in proiezione futura e in un altro contesto, ne vale almeno il doppio! Come diceva ciski ci sediamo al tavolo ci date di marco e barella e poi trattiamo il conguaglio a nostro favore!
mi domando come mai nessuno nella Roma che tra il serio e il faceto in una intervista, magari pre partita, non faccia notare che queste sono cose che fanno ridere, per due anni almeno la Roma ha cercato di prendere Frattesi, 40/35 milioni ogni volta, come possono pensare che un nazionale francese, uno su cui Deschamps fa cieco affidamento possa costare come quel mezzo calciatore che da anni sta ammuffendo in panchina a Milano?
Ma in dici anni nessuno che mai abbia chiesto Cristante Pellegrini e Mancini. Non uno. Po Kone rischi di vederlo in panchina e quelli titolari.
Che brutta fine ha fatto il calcio. È più importante parlare di soldi ( come se fossero i propri poi ) che di tecnica. So tanti, so pochi , bisogna fare plusvalenze…… Pensate ad avere in squadra gente che da del tu a pallone e divertitevi a vederli giocare. No sti scarpari ( Dybala , Elsha e Malem esclusi ).
per la scarpa destra ed altri 40 per la sinistra. Fatemi capire e mi rivolgo a chi scrive questi articoli inutili, per frattesi l’inter chiede 40 milioni e non gioca mai e noi dovremmo cedere alla stessa cifra un titolare del centrocampo della Francia alla vigilia del mondiale? Quando leggo queste porcate mi viene la voglia di cambiare sito giuro. Dicessero mai qualcosa contro Pellegrini e Cristante, loro si la vera disgrazia della Roma. Mai. Ma vedrete che tra un pò leggeremo pure di Ndika, El Anayoui, Wesley. Quando non si sanno che pesci pigliare eh? Come semp bravi a scrivere senza sapere una coppa di nulla, e c’è pure chi abbocca a ste faciolate purtroppo. Scrivete su Cristante e Pellegrini se amate la Roma e leassate perde Kone, Wesley e Ndika che da Trigoria nun se movoonoooo. Mettete l’anima in pace, faciolari da du sordi
In verità da giorni dall’estero scrivono che il PSG ne offre €60M e noi chiediamo €70M e che Kone è un obiettivo di mercato primario ora per il PSG. Di solito lo cedi per qualcosa di meno se va all’estero e lo fai pagare di più se lo vuole un club del tuo stesso campionato. Quindi se vogliamo €70M dal PSG, per l’Inda saranno almeno €80M.
Il piano di Marotta in realtà è di dare Frattesi più un conguaglio non superiore ai 10 milioni. Ecco perché dico da tempo che certi giocatori si possono anche cedere, ma Massara deve essere bravo a capitalizzare al massimo queste cessioni. A questo punto mi chiedo : il nostro DS dispone di una rete di conoscenze e fa parte di certi giri del sottobosco degli intermediari per piazzare bene un Kone’ o chi per lui?
E inoltre, a parte una diretta conoscenza del calcio francese (dove ha investito 40 milioni con El Aynaoui e Vaz), ha Massara le conoscenze di altri scenari calcistici per rimpiazzare bene chi dovesse andarsene?
