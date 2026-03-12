Asse Totti-Friedkin: sarà ambasciatore della Roma. E per il futuro…

Francesco Totti e la Roma si avvicinano di nuovo. Dopo anni di distanza seguiti all’addio polemico del 2019, l’ex capitano è pronto a tornare a Trigoria con un ruolo preciso: ambasciatore del club in vista del Centenario del 2027.

I contatti tra Totti e la proprietà sono ormai diretti. L’ex numero dieci ha parlato prima con Dan Friedkin e poi con Ryan Friedkin, trovando apertura e sintonia sulla possibilità di collaborare nella stagione che accompagnerà la Roma verso la ricorrenza più simbolica della sua storia. L’intesa non è ancora formalizzata, ma i dialoghi proseguono e la firma potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il ruolo sarà principalmente rappresentativo. Al momento non è previsto alcun incarico dirigenziale o tecnico: l’idea è quella di affidare a Totti il compito di rappresentare il club durante l’anno del Centenario, valorizzando il peso storico e simbolico che l’ex capitano ha avuto nella storia giallorossa.

Alla riapertura del dialogo ha contribuito anche il lavoro diplomatico di Claudio Ranieri, figura molto ascoltata dalla proprietà. Nei giorni scorsi Totti ha inoltre avuto modo di confrontarsi con Gian Piero Gasperini durante una cena in cui si è parlato di calcio e del futuro della Roma.

Per ora il percorso riparte da qui: un ritorno graduale, legato alle celebrazioni del 2027. Ma se il rapporto tra le parti dovesse consolidarsi, in futuro non è escluso che l’ex capitano possa ricoprire anche un ruolo più operativo nell’area tecnica.

Fonti: Il Tempo / Corsera