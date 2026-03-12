Cristante: “Partita tosta, l’abbiamo interpretata nel modo giusto. Bella reazione al loro gol”

2
155

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bologna-Roma, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla partita appena conclusa allo stadio Renato Dall’Ara.

Il gol è stato una scossa…
“Partita tosta. Erano molto aggressivi e giocavano con tante palle lunghe, non era facile. Abbiamo reagito bene, alla fine potevamo anche farne un altro. L’abbiamo interpretata nel modo giusto”.

Faticate a trovare soluzioni offensive…
“Vanno tutti forte, vengono sempre a prenderci a uomo e ci sono pochi spazi. In questi momenti abbiamo poche rotazioni e creiamo meno in avanti”.

C’è stata tanta paura, le due squadre erano bloccate…
“Non era facile trovare spazi per la giocata. Quando i ritmi sono scesi, abbiamo creato qualcosa in più”.

Redazione GR.net

2 Commenti

  2. La cosa che mi preoccupa è che quando aumenta il ritmo la Roma non riesce a giocare…. purtroppo a Como sarà durissima

