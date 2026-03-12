Pellegrini: “Gruppo speciale con tutti i suoi limiti, contento di farne parte. Malen fa la differenza”

Parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bologna-Roma, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla partita appena conclusa allo stadio Renato Dall’Ara.

Hai messo la firma, un gol pesantissimo…

“Sì, era importante, abbiamo parlato tanto questa settimana, dovevamo essere il più uniti possibile e non era facile dopo il Genoa”.

Gruppo coeso, dopo le sconfitte vi rialzate sempre…

“Lo step lo faremo quando non ci servirà più la sconfitta per fare prestazioni così. Non posso dire niente a nessun compagno, è un gruppo speciale con tutti suoi limiti, che dà tutto per la Roma e sono contentissimo di farne parte”.

Malen?

“Donny non lo conoscevo così bene, è veramente un giocatore che fa la differenza. Non ha bisogno di essere sempre al centro del gioco, perchè ha appena una opportunità ti fulmina. Spero che riusciremo a raggiungere gli obiettivi perchè questo gruppo, l’allenatore e i tifosi se lo meritano”.

Redazione GR.net