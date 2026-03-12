Svilar: “Risultato positivo in vista del ritorno. Ho la sensazione che contro di noi si cerchi la palla alta…”

Mile Svilar ai microfoni dei giornalisti al termine di Bologna-Roma, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla partita appena conclusa allo stadio Renato Dall’Ara.

La parata su Bernardeschi è splendida…

“(Mile rivede l’azione sul monitor, ndr). Sì bella, ma non era tanto angolata…Abbiamo fatto la nostra partita, risultato positivo per il ritorno all’Olimpico”.

Non era semplice dopo il pari amaro con la Juve e il ko di Genova…

“Abbiamo rialzato subito la testa, non era facile a Genova come oggi. Ho la sensazione che le squadre contro di noi buttano palla alta e avanti, ci tolgono il nostro gioco. Se loro giocano sporco, dobbiamo farlo anche noi”.

Il tuo rilancio sul gol?

“Ci alleniamo con mister Farelli, ma è più per me per tornare in porta che per mettere in difficoltà l’avversario…”

Redazione GR.net