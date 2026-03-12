Italiano: “Abbiamo creato qualcosa in più della Roma, ora è 51-49. Arbitro troppo permissivo con Ndicka”

0
15

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, commenta l’1 a 1 del Dall’Ara tra Bologna e Roma che conclude l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Queste le sue parole al termine del match.

Sulla partita: “Abbiamo creato qualcosa in più della Roma. Come ho detto a Bernardeschi, se avessimo giocato sempre così, anche in campionato. Abbiamo giocato bene, fatto un’ottima partita e ora ce la giocheremo al ritorno, dove è tutto aperto. Speriamo di riproporci, anche in campionato, con questo spirito”.

Sul passaggio del turno, Italiano ammette: “Questo risultato ci fa sperare, volevamo un risultato aperto, diciamo che ora è 51-49 per la Roma visto i 60mila che troveremo lì, sappiamo che ambiente trovere. Cercheremo di fare il possibile”.

Italiano ha poi parlato della direzione di gara: “L’arbitro è stato un po’ troppo permissivo nei confronti di Ndicka, gli ha consentito di tirare maglie… E anche sul tocco di Malen su Freuler poteva starci un fischio, ma in Europa spesso li interpretano così…”

LEGGI ANCHE – Pinto: “Alla Roma non avevo una vita, lavoravo 24 ore su 24. Non dimenticherò mai il giorno in cui sono andato via…”

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteSvilar: “Risultato positivo in vista del ritorno. Ho la sensazione che contro di noi si cerchi la palla alta…”
Articolo successivoLIVE! Gasperini: “Pari giusto, a Roma sarà decisiva. Lasciate in pace Pellegrini. Le seconde palle sono importanti, ora è un calcio-rugby…”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome