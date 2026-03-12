Italiano: “Abbiamo creato qualcosa in più della Roma, ora è 51-49. Arbitro troppo permissivo con Ndicka”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, commenta l’1 a 1 del Dall’Ara tra Bologna e Roma che conclude l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Queste le sue parole al termine del match.

Sulla partita: “Abbiamo creato qualcosa in più della Roma. Come ho detto a Bernardeschi, se avessimo giocato sempre così, anche in campionato. Abbiamo giocato bene, fatto un’ottima partita e ora ce la giocheremo al ritorno, dove è tutto aperto. Speriamo di riproporci, anche in campionato, con questo spirito”.

Sul passaggio del turno, Italiano ammette: “Questo risultato ci fa sperare, volevamo un risultato aperto, diciamo che ora è 51-49 per la Roma visto i 60mila che troveremo lì, sappiamo che ambiente trovere. Cercheremo di fare il possibile”.

Italiano ha poi parlato della direzione di gara: “L’arbitro è stato un po’ troppo permissivo nei confronti di Ndicka, gli ha consentito di tirare maglie… E anche sul tocco di Malen su Freuler poteva starci un fischio, ma in Europa spesso li interpretano così…”

Redazione GR.net