LIVE! Gasperini: “Mi aspetto un aiuto da Zaragoza. Dobbiamo superare l’emergenza”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Bologna-Roma, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GASPERINI NEL PREPARTITA A SKY SPORT

Come sta Zaragoza, è in crescita?

“Sono giocatori che sono arrivati nell’ultimo giorno di mercato a gennaio, quindi hanno naturalmente bisogno di un po’ di inserimento e conoscenza con i compagni. Ha già partecipato a quelle poche partite che abbiamo giocato da quando è arrivato. A Napoli ha fatto una giocata molto importante sul primo gol di Malen. E’ un giocatore da cui ci aspettiamo un aiuto”.

Ha individuato il problema dei gol subiti nelle ultime quattro partite di campionato?

“Abbiamo incontrato squadre come Juventus e Napoli, ma abbiamo segnato e realizzato anche noi parecchi gol. E’ un momento così, che va accettato. Abbiamo avuto un po’ di emergenza, dobbiamo superarlo. Hermoso è stato fuori parecchio e abbiamo sempre qualche diffidato: oggi non c’è Mancini, altre volte non avevamo Ndicka. E’ nella fisiologia del campionato”.

Continua…

Redazione GR.net