Bonaventura preferisce la Roma. Viviano offerto come vice Pau Lopez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il calciomercato scalda i motori in vista dell’estate. Uno dei colpi più probabili per la Roma è quello di Jack Bonaventura, 30 anni, centrocampista centrale del Milan che lascerà i rossoneri a scadenza di contratto il prossimo giugno.

Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, il giocatore ha già fatto sapere ai suoi compagni di squadra di preferire la destinazione capitolina a tutte le altre. Oltre alla Roma infatti anche Napoli, Fiorentina e Lazio si sono fatte sotto col calciatore. Giallorossi quindi davanti a tutti, ma Bonaventura deve accettare un contratto di due milioni di euro circa, e cioè quello che Petrachi sarebbe disposto ad offrire al calciatore.

Altre manovre di mercato riguardano la porta: Pau Lopez, già fermo ai box per un infortunio al polso, sarà confermato come titolare della squadra di Fonseca. Per il ruolo di vice però ci sono dei dubbi: Mirante, 37 anni il prossimo luglio, dovrebbe diventare il terzo portiere, mentre Fuzato farà esperienza altrove. Per il ruolo di secondo, racconta la Gazzetta dello Sport, è stato offerto Viviano, 34 anni, svincolato da settembre 2019 e vicino negli scorsi mesi a firmare per l’Inter.