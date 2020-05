Lazio, parla il medico sociale: “Partitelle a Formello? Falso, ma sono pronto a dimettermi”

ALTRE NOTIZIE – Questa mattina è esploso il caso partitelle (tre contro tre) a Formello, con la Lazio che non avrebbe seguito le regole imposte dal Governo sugli allenamenti collettivi, vietati fino al 18 maggio.

Il medico sociale della Lazio, Ivo Pulcini, ha parlato a “Radio Punto Nuovo” per chiarire la posizione del club: “Quello che hanno scritto non corrisponde alla verità ed arriverà comunicazione da parte della società. Ieri non c’ero, avevo altro da fare, siamo quattro medici e come direttore sanitario non vado spesso come gli altri a vedere, sebbene sappia sempre ciò che accade e mi assicurano che vengono rispettate le leggi. Se quel che è stato fatto è fuori legge, faccio mea culpa da parte mia e di tutti. Sono felice della task force di controllo, è importante venga fatto, vuol dire essere tutelati”.

“Se fosse vero? Se la situazione sfuggisse al mio controllo, sarei costretto a dimettermi – ha proseguito Pulcini –. Mi assumo le mie responsabilità, ma se sfuggono al mio controllo, come posso? Non sono l’unico medico, c’è tutto uno staff con cui lavoro in totale sintonia e le decisioni le prendiamo collegialmente come giusto che sia”. Ora si attende il comunicato del club a chiarire una vicenda poco piacevole.