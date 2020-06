Bonaventura vuole convincere la Roma. Dai giallorossi una risposta nelle prossime settimane

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Jack Bonaventura avrà domani la sua occasione di dimostrare alla Roma di essere un giocatore vero. Il centrocampista rossonero, che lascerà il Milan a fine stagione a parametro zero, sta ancora aspettando una risposta dai giallorossi dopo che Raiola lo ha offerto al club capitolino.

La Roma per adesso, racconta oggi “Il Messaggero” (S. Carina), sta prendendo tempo. Non ha detto né no né sì, rimandando ogni discorso alle prossime settimane, in attesa di avere più chiare le strategie di mercato, ma anche le condizioni di Bonaventura. A frenare i giallorossi c’è soprattutto l’aspetto fisico del calciatore, frenato da diversi infortuni in carriera.

Nel gennaio del 2017 riporta una lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra. Inevitabile l’intervento chirurgico: perde 4 mesi. Nell’ottobre del 2018 torna nuovamente sotto i ferri per la ricostruzione della cartilagine: altri 9 mesi out. In questa stagione soltanto uno stiramento alla coscia che gli fa perdere un paio di settimane. Un quadro clinico, quindi, da monitorare con grande attenzione.

Ed è proprio questo aspetto che sta facendo riflettere la Roma. Ma i giallorossi dovranno decidersi perchè sul centrocampista, partito forte andando in gol alla ripresa del campionato contro il Lecce, ci sono diversi club di A: Lazio, Torino, Fiorentina, Atalanta e Benevento. Bonaventura però ha già fatto sapere di preferire l’opzione giallorossa e aspetta una risposta definitiva.

Fonte: Il Messaggero