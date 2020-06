Cavani-Roma, affare possibile solo con l’addio di Dzeko

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – La Roma sonda il terreno con Edinson Cavani. La notizia lanciata ieri sera dall’Uruguay (LEGGI QUI L’ARTICOLO) viene rilanciata oggi dal quotidiano “La Repubblica” (F. Ferrazza).

Il club giallorosso starebbe cercando di capire la fattibilità dell’operazione con l’attaccante sudamericano, 33 anni, in scadenza di contratto con il PSG. L’affare sarebbe possibile l’operazione solo per l’applicazione del decreto crescita che farebbe pagare la metà delle tasse alla Roma sull’ingaggio.

Inutile però sperare in un attacco stellare formato da Dzeko e Cavani il prossimo anno: l’arrivo del centravanti ex Napoli sarebbe ipotizzabile solo in caso di cessione del bosniaco, sul quale radiomercato parla di un ritorno di fiamma dell’Inter. Ipotesi molto difficile.

Fonte: La Repubblica