Boniek alla Roma? Piccheri: “Ho parlato con Zibì, sarebbe felicissimo. C’è stato un incontro con i Friedkin, ma…”

AS ROMA NEWS – L’ingresso di Zibì Boniek nella Roma come dirigente di alto profilo è uno degli argomenti più caldi di questa giornata. La notizia viene lanciata questa mattina dal Corriere dello Sport, che cavalca l’indiscrezione di un incontro tra l’ex calciatore e la proprietà giallorossa.

Tutto nasce infatti da un colloquio avuto prima di Roma-Manchester United tra i Friedkin e Boniek, presente sugli spalti dell’Olimpico. Quell’incontro ha riacceso i riflettori sul nome di Zibì come figura ideale che mancherebbe al club capitolino: un uomo di campo, ma anche un nome di respiro internazionale, che conosca bene le dinamiche romane e che possa fare da tramite tra club e squadra.

“Ho parlato con Boniek”, rivela questa mattina il giornalista Stefano Piccheri da Rete Sport, “Lui mi ha detto che il suo ruolo di vicepresidente della Uefa non andrebbe assolutamente in conflitto con un ruolo dirigenziale all’interno di un club, e che sarebbe felicissimo di lavorare nella Roma“.

“Zibì mi ha confermato che c’è stato un incontro con i Friedkin in occasione di Roma-Manchester United, ma che non si è toccato l’argomento di un suo possibile ingresso nello staff dirigenziale. Questo mi ha detto, anche se non so dirvi se si trattasse di una bugia”. I nuovi proprietari infatti amano agire sotto traccia, e per questo la smentita di Boniek potrebbe essere semplicemente di facciata.

Resta il fatto che la Roma sembra essere alla ricerca di una figura di questo tipo da inserire in dirigenza. Il profilo di Boniek piace molto sia ai tifosi, che lo ritengono l’uomo giusto al momento giusto, che agli addetti ai lavori. Ma l’ultima decisione spetterà ai Friedkin, e sarà eventualmente resa nota al pubblico solo al momento del comunicato ufficiale.

Giallorossi.net – G. Pinoli