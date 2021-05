“ON AIR!” – MAGNI: “Boniek con Mourinho, che upgrade sarebbe”, CORSI: “Finalmente i romanisti in società”, BERSANI: “Alla squadra serve una trasfusione di cattiveria”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Mi approccio a questa ultima partita di campionato in modo molto sereno. La Roma è padrona del suo futuro, e se non arriverà settima sarà solo per propri demeriti. Con una vittoria saresti matematicamente settimo, ma io penso che basterà anche un pareggio…”

Luca Fallica (Roma Radio): “La Roma deve restare in Europa, c’è questo ultimo scoglio da superare che è lo Spezia, che è già salvo, ma che non ti regalerà niente. I liguri non faranno da sparring partner…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Speriamo che la cosa di Boniek e Nela nell’organigramma della Roma sia vera. Sarebbero finalmente tutti della Roma, una novità clamorosa: via tutti i laziali, dentro Mourinho con tutti i romanisti. Roba da stappare lo champagne…”

Stefano Piccheri (Rete Sport): “Boniek nella Roma? Sono estremamente di parte, perchè è mio amico. E’ una persona ostica, spigolosa, ma vera. Tutto nel calcio è possibile, ma per me è stato facile intercettarlo, chiamarlo. Lui è vice presidente dell’Uefa, fra l’altro appena nominato, e io gli ho chiesto: “Se ti chiamasse la Roma per un ruolo adatto alle tue caratteristiche, lasceresti la Uefa?“. Lui mi ha chiarito che il ruolo che ha non chiude a un ruolo in una società di calcio, e lui sarebbe felicissimo di esserlo nella Roma. Zibì mi ha confermato di aver incontrato i Friedkin in occasione di Roma-Manchester, ma mi ha smentito che si sia parlato di un suolo nella Roma. Poi se questo sia vero o una bugia, non lo so, ma ipse dixit… Ho il sospetto che ci si sia resi conto alla Roma di avere a portata di mano un top manager che farebbe molto comodo… Lui con Mourinho andrebbero veramente a braccetto, è gente con altra velocità mentale…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “C’è l’intenzione di strutturare la Roma in maniera più complessa. L’annuncio di Mourinho ci ha messo belli tranquilli, possiamo osservare tutto con molta più serenità, anche il valzer degli allenatori. Il primo colpo della Roma quale sarà? Io spero un centrocampista. Il portiere prima o poi lo trovi, ti pare che Mendes non te lo rimedia… Boniek? Io suo ruolo non andrebbe assolutamente a sovrapporsi a quello di Tiago Pinto, forse a quello di Fienga, ma di fronte a Boniek…Tu pensa che upgrade faresti se la Roma fosse rappresentata da gente del calibro di Mourinho e Boniek…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Non so quanto convenga andare sui nomi usciti sui giornali. Arriverà gente molto fisica e con quel tasso di personalità che manca, perchè questa squadra non ha trascinatori. Serve un portiere, poi è molto probabile che arrivi un difensore, e in quel caso il sacrificabile potrebbe essere Ibanez, in mezzo uno se non due, e poi in attacco c’è il rebus. Si fanno tanti nomi, ma a metà maggio non si può fare. Questa è una squadra un po’ moscia, un po’ femmina, non va. Serve una trasfusione di cattiveria, questa deve diventare una squadra più cinica…”

Marco Juric (Rete Sport): “Adesso c’è la fiera di nomi. E’ importante prendere giocatori di personalità, ma questo non vuol dire necessariamente giocatori di una certa età. Non mi pare che Pedro e Mkhitaryan siano leader carismatici all’interno dello spogliatoio. Per me Pedro è stato assolutamente insufficiente. Non basta avere 32 anni e avere un grande curriculum per essere calciatori carismatici, e Mourinho lo sa bene. Confermato il blocco che già hai, poi cedi e immetti. Penso che questa sarà la settimana molto importante per capire il futuro di Dzeko. Penso che l’arrivo di un ex calciatore nello staff di Mourinho arriverà, perchè lui lo ha sempre avuto, e non vedo perchè non dovrebbe farlo anche qui. Il nome di Sebino Nela lo vedrei bene…”

