Boniek: “Alla Roma serve un campione. Liti interne? Vanno chiarite immediatamente”

Un’analisi lucida sul momento della Roma e sul lavoro di Zibì Boniek. Intervistato da Il Tempo, l’ex giallorosso ha espresso il suo punto di vista su Gian Piero Gasperini e sulle prospettive della squadra.

Sul tecnico, il giudizio è positivo: “A me piace, ritengo stia lavorando bene. È al suo primo anno e certamente ci vuole un po’ di tempo affinché la squadra possa applicare alla perfezione i suoi dettami tattici. Però fa un calcio offensivo e nonostante i tanti impegni mi sembra che i giocatori siano ancora ben preparati fisicamente”.

Secondo Boniek, per fare il salto di qualità manca ancora qualcosa: “Ci vorrebbe un campione che al momento non c’è. Paulo Dybala è un top player, ma è molto spesso fuori per infortunio e così si ta difficile. Quando è stato acquistato, comunque, si sapeva che sarebbe sempre stato a rischio. Credo, comunque, che se fosse stato integro, non lo avremmo mai visto giocare nella Roma”.

Sul finale di stagione, l’ex giallorosso invita a non mollare: “Difficile dirlo, mi auguro che la squadra possa riprendersi. Il gol di Gatti, per quanto pesante e negativo, non può essere motivo per arrendersi e per gettare quanto di buono si è tatto fin’ora”.

Infine, un passaggio sulle voci di tensioni a Trigoria: “C’è una cosa che ci tengo a dire. Sento di possibili litigi interni, spero non sia vero e, nel caso lo fosse, che tutto si chiarisca immediatamente. Se c’è una cosa della quale ora non c’è proprio bisogno è di litigare tra noi”.

Fonte: Il Tempo