Boniek: “Friedkin? Servirà un anno di transizione per poi spiccare il volo definitivamente”

NOTIZIE AS ROMA – Zibi Boniek, presidente della federcalcio polacca, è stato intervistato dal Corriere dello Sport (F. Bandinelli) oggi in edicola ed ha parlato anche del futuro della Roma. Queste le sue parole sul passaggio a Friedkin e sulle nuove prospettive del club:

“C’era tantissimo entusiasmo anche al momento dell’arrivo di Pallotta, ma stavolta si percepisce qualcosa di più, legato anche al fatto che il patrimonio di Friedkin è più facilmente riconoscibile rispetto al passato.

Mi auguro che nei disegni della nuova proprietà ci sia davvero quello di rendere la Roma un grande club, anche se è evidente che si dovrà portare avanti anche un business-plan. Credo che servirà un anno di transizione, in cui magari far di tutto per vincere l’Europa League, puntando magari al quarto posto in campionato, per poi spiccare il volo in maniera definitiva“.

Fonte: Corriere dello Sport