BORJA MAYORAL: “Contento per la doppietta. Io titolare col Napoli? Decide Fonseca”

AS ROMA NEWS – Borja Mayoral parla a Sky Sport al termine del match giocato contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara di Europa League appena conclusa:

Quanta soddisfazione c’è dopo questa partita?

“Sapevamo che loro erano molto bravi, abbiamo sofferto ma la cosa più importante è aver passato il turno”.

Roma con mentalità europea?

“Sappiamo che ogni partita è diversa, lo Shakhtar gioca con il pallone per tutto il tempo. Il calcio italiano è diverso, abbiamo sbagliato contro Benevento e Parma, ma dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Ora testa al Napoli”.

Giochi tu con il Napoli?

“Non lo so, è una domanda che va fatta al mister. Io lavoro per giocare ogni partita. Sono contento per la doppietta, ma devo continuare a giocare per arrivare sino alla fine”.

BORJA MAYORAL A ROMA TV

Il match?

“La partita è stata dura, loro giocano bene. Abbiamo sofferto, ma ci siamo qualificati”.

Meglio rispetto a Parma?

“Ogni partita è diversa, a loro piace tenere il pallone e noi dovevamo essere bravi in difesa. Sappiamo che il calcio in Italia è diverso, abbiamo sbagliato l’ultima partita ma ora pensiamo al Napoli”.

Ti senti un titolare?

“Decide il mister, io lavoro e mi faccio trovare pronto. Oggi sono contento dei due gol”